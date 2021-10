Rechazan excesos en leyes en pro de animales

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en la Ley General de Protección Animal no se cometerán excesos y se comprometió a que se aprobará con el mayor consenso legislativo y de las asociaciones del sector.

Expresó que ha sostenido conversaciones con organizaciones de charros, veterinarios, colectivos, con el Consejo Nacional Agropecuario, entre otros, que le han expresado sus preocupaciones sobre el contenido de dicha legislación.

A través de un videomensaje que distribuyó en sus redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, explicó que el compromiso es que no se aprobará nada que no cuente con un amplio consenso .

“Mi idea y mi principal preocupación es que no se cometan actos de crueldad contra los animales, fundamentalmente nuestras mascotas, los animales de compañía, pero no afectar la actividad económica, no afectar nada que pueda afectar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, yo soy campesino, de origen campesino, y mi familia se dedica a la agricultura y a la ganadería, me gusta montar, me gustan los caballos, por eso me urge que todos tengamos una visión distinta de protección animal, pero no vamos a cometer excesos”