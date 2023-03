Ley Narcos. ¿Qué es y cuáles cárteles mexicanos se contemplan como terroristas?

El tema entre Estados Unidos y México, referente al tráfico de drogas, continúa siendo uno de los más álgidos, al menos en el último año en el que no ha dejado de hablarse del fentanilo y la responsabilidad que tienen ambos países en la muerte de millones de personas que consumen esta droga.

Es precisamente en el territorio gobernado por Joe Biden, que los congresistas republicanos, en su insistencia por llamar "terroristas" a los cárteles mexicanos, impulsan una iniciativa llamada "Ley Narcos", en contra de las organizaciones criminales más peligrosas en nuestro país.

El objetivo principal de la Ley Narcos es terminar con el narcotráfico en nuestro país. Reuters

¿Qué es la Ley Narcos?

Es una iniciativa de ley impulsada por los senadores John Kennedy y Lindsey Graham, la cual es llamada "Ending the Notorious, Aggressive and Remorseless Criminal Organizations and Syndicates NARCOS", traducido al español como "Fin de las Organizaciones y Sindicatos Criminales Notorios, Agresivos y Despiadados".

Kennedy, miembro del Comité Judicial del Senado, es uno de los principales promotores del nombramiento de los cárteles mexicanos como grupos terroristas o como organizaciones terroristas extranjeras y fue en su página oficial en donde se dio a conocer este comunicado.

La Ley Narcos propone también que se forme un grupo especial con el único objetivo de eliminar la amenaza que supone la existencia de los cárteles mexicanos y el tráfico de drogas, con especial atención en el fentanilo.

¿Contra cuáles cárteles mexicanos va la Ley Narcos?

La Ley Narcos quiere que se clasifique como organizaciones terroristas a los siguientes cárteles mexicanos:

El Cártel de Sinaloa

El Cártel Jalisco Nueva Generación

El Cártel del Golfo

Los Zetas

Cártel del Noroeste

Cártel de Juárez

Cártel de Tijuana

Cártel de los Beltrán Leyva

La Familia Michoacana





En este sentido, sentenciaron en este comunicado dando a conocer la iniciativa propuesta llamada Ley Narcos que "designar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras será un cambio en las reglas del juego. Pondremos a los cárteles en el punto de mira y perseguiremos a quienes les brindan mayor apoyo material, incluidas las entidades chinas que les envían químicos para que produzcan sus pócimas".