"Para propósitos médicos, el fentanilo se utiliza para quitar el dolor de enfermedades terminales, o cuando se hacen operaciones que son muy dolorosas lo usan, pero antes se utilizaban otros analgésicos. Hay que explorar esa posibilidad". Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó la posibilidad de prohibir el uso del fentanilo para fines médicos, abriendo así el debate sobre si realmente es -o no- necesario en estos tratamientos.

Las declaraciones de López Obrador provocan que mucha gente se entere que el fentanilo, uno de los opioides que tiene en crisis a Estados Unidos desde hace más de una década, es también utilizado para fines médicos. La concepción que tienen los ciudadanos sobre el fentanilo es más como una droga que como una sustancia que puede ayudar a pacientes terminales en varias enfermedades, como el cáncer.

Fentanilo: ¿cuál es su uso médico?

Medline es claro en su definición: "el fentanilo puede ser adictivo, especialmente con uso prolongado. Use el fentanilo exactamente según lo indicado. No use de más, no lo use con más frecuencia ni lo use de manera diferente a la que le indicó su médico. Debe ser recetado únicamente por médicos con experiencia".

El mismo portal médico especializado indica que el fentanilo, en términos médicos "se usa para tratar el dolor intercurrente del cáncer (es decir, en episodios repentinos de dolor que ocurren a pesar del tratamiento continuo con medicamentos analgésicos); en pacientes con cáncer de al menos 18 años de edad que estén tomando dosis regulares programadas de otro medicamento narcótico para el dolor y que sean tolerantes a los medicamentos analgésicos narcóticos, clase de medicamentos a la que, precisamente, pertenece el fentanilo". En este sentido, el fentanilo funciona al cambiar la manera en que el cerebro en conjunto con el sistema nervioso, responden al dolor.

Para Jonathan Hernández, médico especialista en adicciones, el fentanilo se receta "a personas que presenten un dolor crónico, puede ser una artritis, un cáncer, una fractura crónica o enfermedades terminales que contienen mucho dolor". En palabras recogidas por El Financiero, Hernández indica que quien prescribe fentanilo necesita una cédula de especialista "para recetar fentanilo, casi siempre la cédula debe ser de un anestesiólogo o de alguna persona que se especializó en la clínica del dolor".

Precauciones a seguir en el consumo médico del fentanilo

Antes de considerar al fentanilo para su uso médico, es necesario consultar no sólo al especialista de cabecera, sino también al farmacéutico para saber si se es alérgico a su presentación en parches, inyección, aerosol nasal, tabletas, pastillas para chupar o demás.

Se deberá informar al médico y farmacéutico acerca de "qué otros medicamentos con y sin receta médica, vitaminas y suplementos nutricionales esté tomando o tiene planificado tomar".

¿Por qué tomó relevancia el uso de fentanilo?

Una dosis pequeña de fentanilo puede ser letal. Su poder es 50 veces más grande que el de la heroína, para que más o menos puedas darte una idea. En Estados Unidos, se ha posicionado como una de las principales causas de muerte entre personas de 18 a 49 años, acrecentando una crisis de opioides que tiene en vilo al país liderado por Joe Biden.

México tiene que ver no sólo por su situación geográfica, sino también porque los cárteles mexicanos se dedican a la fabricación de este opiáceo que ha matado a miles de personas en Estados Unidos, por lo menos se registran 200 muertes diarias a causa de sobredosis tras consumo del fentanilo.

Este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de prohibir, tanto en México como en Estados Unidos, el uso médico del fentanilo bajo el siguiente argumento: "Aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse, y lo sustituimos por otros analgésicos, a ver si esto es viable, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido".

El debate quedó abierto: combatir a los cárteles en México sin poner en juego la soberanía del país al dejar entrar al ejército de Estados Unidos a territorio nacional o prohibir hasta el uso médico del fentanilo para provocar que ni así sea consumido.