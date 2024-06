Líder del PRD confía aún en librar extinción

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, tronó después de los resultados electorales que tienen en riesgo el registro nacional de su partido, y responsabilizó a los órganos directivos estatales y municipales del sol azteca.

“Estoy convencido que así no podemos seguir, con o sin registro. Lo que no sirve son los órganos directivos estatales y municipales, no hay un trabajo consistente con la sociedad; además, se deben estar atendiendo los problemas desde lo local y eso no se hace”, agregó.

En entrevista con La Razón, dijo que, cualquiera que sea el resultado, está convencido de que el PRD debe entrar en un proceso de revisión, reagrupación y reestructuración, debido a que tiene que encontrarse con otros grupos de la sociedad civil para conformar “algo nuevo”.

Confió en que los resultados de los recuentos distritales le den a esa fuerza política, por lo menos, el tres por ciento de la votación nacional para no perder el registro como partido.

Explicó que la base del registro nacional se da por las votaciones para diputados federales, y al momento cuentan con 2.5 por ciento del total de los votos.

“(Hoy) se van a abrir 80 mil paquetes electorales por inconsistencias aritméticas, más las que se presenten por los representantes de los órganos distritales, y el INE (Instituto Nacional Electoral) ya acordó que se abrirán ésos, pues hemos visto irregularidades; por ejemplo, en Michoacán hay cero votos, bueno, ni las dirigencias estatales estuvieron. Yo tengo la confianza de que rescatemos una buena cantidad de esos votos para alcanzar el tres por ciento nacional”, expresó.

De acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del INE, el PRD obtuvo un millón 078 mil 701 votos, que equivalen al 1.92 por ciento del total que se emitieron en la jornada del pasado 2 de junio, es decir, fue el partido que menos sufragios recibió en los comicios, por debajo del PT y el PVEM.

Jesús Zambrano dijo que mantiene la esperanza de que los votos que son nulos o que se encuentren con error, puedan darle el porcentaje faltante para alcanzar su registro a nivel nacional, ya que, de no hacerlo, se termina la historia del PRD, que apenas el año pasado cumplió 35 años, pero ahora con la duda de que pueda cumplir un año más.

El dirigente partidista consideró que es necesario tener un partido mejor estructurado, en caso de no perder el registro, ya que “urge una reorganización interna”, para poder enfrentar los retos que se vienen en los siguientes años. Asimismo, reiteró que el proceso pasado fue una elección de Estado, por lo que, reiteró, fue desigual.

Aseveró que si bien hay algunos personajes políticos que le han hecho daño a esa fuerza política, no lo ve como el gran problema, pues existen otros temas internos que son de mayor relevancia.

Zambrano Grijalva mencionó que, por lo pronto, la oposición debe reagruparse para pelear en todos los frentes, pese a que Morena tiene mayoría legislativa en ambas Cámaras y la Presidencia de la República, pues dijo que no se debe permitir “una venezolización” de la vida política y económica del país, por lo que se debe enfrentar todo lo que agrede al país.

Un vez que se conozcan los resultados de los cómputos distritales, se sabrá si el PRD seguirá como partido político o se va de la vida política del país, lo que terminaría también con años de lucha de la izquierda.