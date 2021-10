Líderes gremiales se desligan de violencia

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) se desligaron de la violencia ocurrida el pasado miércoles en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y desearon que el conflicto entre dos grupos sindicales estatales se resuelva de manera pacífica ante las autoridades laborales correspondientes.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionara que el conflicto sindical en la Refinería Olmeca era entre esas dos centrales, Patricio Flores Sandoval, vocero nacional de la CTM, afirmó a La Razón que se trata de un conflicto de un sindicato con jurisdicción estatal y que la Confederación no tiene relación con el mismo.

“El conflicto es un de un sindicato con jurisdicción estatal; de hecho, el contrato colectivo para esta obra está firmado por quien era gobernador del estado, pero la CTM nacional no tiene nada que ver”, expresó.

El representante sindical opinó que la CTM jamás enviaría agredir a nadie ni utilizaría métodos violentos para responder a sus inconformidades; sin embargo, si los trabajadores de ese sindicato fueron agredidos, pues tienen que responder.

El conflicto es un de un sindicato con jurisdicción estatal; de hecho, el contrato colectivo para esta obra está firmado por quien era gobernador del estado, pero la CTM nacional no tiene nada que ver

Patricio Flores Sandoval, Vocero nacional de la CTM

Flores Sandoval señaló que lo deseable es que el conflicto se lleve por la vía de los tribunales y esperar el fallo respectivo, pero por la vía pacífica, externó.

“Hacemos el mismo llamado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador para arreglar los conflictos por la vía pacífica y el Estado de derecho”, expresó.

El vocero dijo desconocer el nombre del sindicato en conflicto, y explicó que a pesar de que se trata de una obra de carácter federal, los contratos de ese grupo se firmaron por una construcción que corresponde al ámbito estatal, y serán los tribunales los que determinen si se tienen que cambiar al federal.

En el mismo sentido, Pedro Haces Barba, secretario general de la CATEM, también desligó a su organización del conflicto y dijo que ninguno de sus agremiados participa en la construcción de Dos Bocas.

No tenemos nada qué ver en ese conflicto, y no sabemos con quién esté la CTM disputando la problemática que exista allá. No hay un sólo sindicato de CATEM metido en Dos Bocas

Pedro Haces Barba, Secretario general de la CATEM

El exsenador de la República aseguró que la CATEM no tiene nada qué ver en el conflicto y lleva una buena relación con la empresa ICA, en virtud de que tienen un contrato colectivo para la construcción del Tren Maya.

“No tenemos nada qué ver en ese conflicto, y no sabemos con quién esté la CTM disputando la problemática que exista allá. No hay un sólo sindicato de CATEM metido en Dos Bocas, ni la misma Federación de Trabajadores y Empleados de Tabasco tampoco está metida. Nosotros no estamos metidos en la construcción de Dos Bocas, ni estaremos”, señaló en entrevista radiofónica.

Haces Barba descartó la posibilidad de entrar en conflicto con alguna obra que impulse el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El líder sindical aseguró que los sindicatos agremiados a la CATEM son respetuosos de la relación con las empresas y cuando han tenido que hacer las gestiones correspondientes para demandar la titularidad de un contrato colectivo, lo hacen ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.