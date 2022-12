Listo el decreto de vacaciones ampliadas, asegura AMLO; se publicará hoy, afirma

Esta tarde se publicará en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se modifica el periodo vacacional de los trabajadores y aumenta de seis a 12 días, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya firmé, ayer, ya firmé el decreto, es un hecho entrará en vigor a partir del primero. Ustedes están pendientes, pero yo ya firmé, es trabajar y descansar y ya saben cuál es la recomendación de San Benito, ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar.

"En mi caso, como ya no tengo mucho que pensar porque ya sé de qué se trata, ya tengo bien definido el proyecto, pues son ocho y ocho, 16 de trabajo y ocho de descanso, porque a veces son muy buenas, porque el sueño es lo más reparador que hay, eso me lo dicen los médicos”, confirmó el Presidente en Palacio Nacional.

Con la publicación de las “vacaciones ampliadas”, como se conoció el decreto aprobado por el Congreso, los trabajadores decidirán cuándo toman sus días de descanso vacacional, que puede ser 12 días continuos o divididos como más convenga a sus intereses. Cada año se irán incrementando dos días a las vacaciones de los trabajadores.

Sin embargo, ante las quejas de micro y pequeños empresarios que advierten sobre las dificultades de conceder estos descansos a sus trabajadores, el gobierno federal descartó un programa de apoyo, pues ya están vigentes los apoyos, como la contención en los precios de los combustibles y que no hay corrupción.

“Hay más utilidad porque hay crecimiento. ¿Cuál es el apoyo? que no aumenta el precio de la luz, el precio del gas, no aumenta el precio de la gasolina, no aumenta el precio del diésel, no aumentan los impuestos, no es como antes que hay que apretarnos el cinturón, el pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno derrocha, hay lujos, hay privilegios, no, ¿por qué no aumenta el precio de la luz, por qué no aumenta los impuestos?

"Porque ya no se permite la corrupción y porque ya no hay gastos innecesarios, todo esto beneficia a los pequeños comerciantes a los pequeños empresarios”, aseguró.

El Presidente aseveró que las pequeñas empresas tienen convicción sobre mantener a su planta productiva, eso lo demostraron durante la pandemia que a pesar de las dificultades no realizaron despidos.

“Sí alcanza para que podamos pagar las vacaciones, además imagínense después de las vacaciones van a llegar con muchísimas ganas de trabajar; además, una empresa es una sociedad, una empresa para que funcione bien tiene que tomar en cuenta que cuando menos significa lo mismo el trabajo que el capital, porque podríamos decir que representa más el trabajo que el capital.

"Afortunadamente los empresarios mexicanos, casi todos, y lo vimos en la pandemia los empresarios más pequeños aguantaron hasta el final a sus trabajadores, hubieron potros estos de las cadenas, las franquicias, que en una semana mil, dos mil, tres mil despidos y sin tocarse el corazón y los pequeños aguantaron por eso les dimos créditos”, abundó el mandatario.

FGR