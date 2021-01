López-Gatell: AMLO evoluciona bien al COVID-19

“Es un punto de referencia de ética del Presidente de no tener nada que ocultar y tener abierto con transparencia plena a la sociedad", destacó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respecto a la salud de Andrés Manuel López Obrador.

"Está evolucionando bien a dos días de los síntomas y ha permanecido bien, ha tenido febrícula mayor a 37 y menor a 38 grados y no tiene otros síntomas. Había tenido dolor de cabeza, pero no ha tenido más, está de buen humor según lo que me reporta el equipo médico", aseguró.

En conferencia dijo que se tiene la responsabilidad de no exceder algún medicamento, pues en otros lugares se ha abusado de antibióticos para recuperar la salud de las personas, pero por Covid-19 leve del mandatario no requiere de antibióticos.

“El Presidente está evolucionando bien y en algún momento irá dando la información en sus redes, pues da mucho gusto saber que está bien y por eso debemos estar tranquilos”, precisó.