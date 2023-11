López Obrador y Salinas Pliego intercambian críticas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego intercambiaron ayer mensajes con sus posicionamientos sobre el tema Acapulco.

Por la mañana, el mandatario aseguró en conferencia matutina que hay una campaña en su contra por parte del empresario.

“Hay una campaña hablando la incapacidad del Gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre”, dijo, al aclarar que no se pondrá a pelear con Salinas Pliego.

“Yo lo entiendo, no voy yo a ponerme a pelear con él, es cosa de comprender cuál es mi situación, yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice porque entonces me van a decir otros que antes no pagaban impuestos, y por qué a mí sí me cobras o nos estás cobrando y a él no”, añadió.

El mandatario federal precisó que la batalla legal que tiene Salinas Pliego con el SAT inició en el gobierno de Vicente Fox cuando era secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; luego con Felipe Calderón y el entonces titular de la SHCP, Agustín Carstens, y después con Enrique Peña con Luis Videgaray en esa dependencia.

“Ha pasado por varias instancias legales, entonces cuando me plantea el caso, le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique, como una especie de auditoría, se deseche, y si en efecto se demuestra de que hay esta falta de pago en los impuestos, pues que se asuma porque nosotros no podemos condonar impuestos a nadie, porque todo eso es dinero del pueblo”, subrayó.

Más tarde, el empresario respondió que, a pesar de las diferencias con el mandatario, tienen en común defender la libertad y expresó que los litigios fiscales largos y añejos nada tienen que ver con la tragedia de Acapulco. Sostuvo que la responsabilidad de todos los medios, entre ellos TV Azteca, es la de documentar lo que pasa en Acapulco, tanto la situación dolorosa como el mal manejo que han tenido los gobiernos municipal, estatal y el federal.

“El presidente y su gobierno no son las víctimas, las víctimas reales de Otis están en Guerrero. El presidente se dice víctima y utiliza una herramienta política para desviar la atención del verdadero problema. Es él quien usa nuestra cobertura informativa con propósitos electoreros”.

Señaló que ojalá el Ejecutivo redirija los esfuerzos del gobierno y concluyó en que confía seguir encontrando con él puntos en común.