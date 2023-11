AMLO dice a expresidentes: en sus gobiernos había oligarquía

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón de lucrar con la tragedia provocada por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez.

“Fue lamentable y un error, creo, de nuestros opositores el querer usar la tragedia con fines políticos electorales, claro que tenemos diferencias, son proyectos distintos, contrapuestos de nación. Declara el expresidente Fox en contra, el expresidente Zedillo, el expresidente Calderón, todo es entendible porque somos distintos, son dos proyectos, ellos defendieron el modelo neoliberal, fueron parte de la política neoliberal o neoporfirisata que consistió en beneficiar a los de arriba a costa de la mayoría del pueblo”, dijo.

Agregó que fueron gobiernos donde había una oligarquía que respondía a grupo de intereses creados.

“Aspiramos a que haya una auténtica democracia, no una dictadura, y queremos que no se confunda la oligarquía, que es el gobierno de una minoría o a favor de una minoría con una democracia (…) eran representantes de grupos de intereses creados, no representaban al pueblo de México”, afirmó.

Sobre Zedillo, quien señaló en un foro que espera que el próximo año llegue a la presidencia alguien que no explote las necesidades de la gente con un discurso que no divida a la sociedad, el Presidente lo emplazó a que explique el Fobaproa, con el que, dijo, convirtió la deuda privada en pública.

“El rescate del Fobaproa fue el robo más grande que se haya cometido en la historia de México porque Zedillo informa que iba a costar el rescate 125 mil millones de pesos, está en su segundo informe de Gobierno (...) y el costo del rescate es de tres billones”, dijo.

“Todavía se va a terminar de pagar en 30, 40 o 50 años más. O sea, que este señor, tan afamado, tan buen técnico, se equivocó por muy poco, o sea, su pronóstico casi se ajusta, casi le atina, creo que son como 20 veces, ¿cuánto es de 125 mil a 3 billones?”, ironizó.

Sobre Vicente Fox, quien recientemente le mentó la madre a través de sus redes sociales por las acciones realizadas en el rescate de Acapulco, el mandatario refirió que Fox autorizó la venta de Banamex a Citigroup sin pagar impuestos.

“Cómo no va a querer Fox que regrese lo de antes si él autorizó la venta de Banamex a Citigroup en 12 mil millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos, y saben qué decían, que el problema era que la gente de la economía informal, los ambulantes, no pagaban impuestos, y por eso no se tenía una buena recaudación porque los que se buscaban la vida y se siguen buscando la vida como pueden, no pagaban impuestos”, puntualizó.

Respecto a los dichos de Calderón, quien advirtió esta semana que la democracia en México está “a punto de caer”, el Presidente dijo que con el fue lo mismo, privatizó la industria eléctrica.

“Termina su gobierno y se va a trabajar de consejero a la empresa Iberdrola de España, que fue la empresa más protegida en el proceso de privatización”, manifestó.

*PRIMERO LOS MÁS POBRES.*Ante la inconformidad de los empresarios de Acapulco con el plan de reconstrucción anunciado el miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se ayudará a todos, pero tendrá prioridad la gente más pobre, y necesitada.

“Se les ayuda a todos, pero se le tiene que apoyar más a la gente pobre, más necesitada que es la mayoría. Hay quienes perdieron sus casas, sus muebles, no tienen estufa, no tienen refrigerador, no tienen camas, entonces lo primero tiene que ser a ellos y lo mismo en el caso de la alimentación a todos, pero a los más necesitados”, afirmó.

Explicó que a los empresarios se les apoyará de diversas formas, como a quienes soliciten créditos a la banca comercial no sufrirán aumento en las tasas de interés, además de que la mitad de estos intereses serán absorbidos la Secretaría de Hacienda.

Reconoció que sí son cuantiosos los daños ocasionados por Otis en Guerrero, donde se afectaron 337 hoteles.

“No quedó ni uno solo sin afectación, quedaron las estructuras de acero, pero lo que tenía que ver con muebles, vidrios, todo se destruyó, instalaciones eléctricas, hidráulicas. Muchos restaurantes, muchísimos otros negocios, comercios, los daños a la infraestructura del sector público y los daños a las viviendas de las personas sí son muchos”, insistió, al tiempo que resaltó que “vamos a ver si no se requiere más” de los 60 mil millones de pesos destinados a la recuperación.

“Tenemos el compromiso de poner de pie a Acapulco y lo vamos a lograr lo más pronto posible”, finalizó el Presidente López Obrador.

“Juez actuó por consiga a favor de Murillo”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al juez José Rivas González de actuar por consigna al determinar la prisión domiciliaria al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lo cual, dijo, se trató de un “clásico sabadazo”, además de que utilizó argumentos políticos contra “ya saben quién”.

“Fue muy raro, se suponía que no había servicio, que están cerrados los juzgados. Incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado, o sea un clásico ‘sabadazo’”, afirmó el Presidente al señalar que será la Fiscalía General de la República decidir si se apela o no esta decisión de Rivas González.

El juez de control del Reclusorio Norte, José Rivas concedió el jueves el beneficio de la prisión domiciliaria a Murillo Karam, dentro del proceso penal en su contra por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, relacionado con la investigación de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Me llamó la atención, es que el reporte que me entregan, (que su resolución) va acompañada de un discurso en contra de ya saben quién. Como que ya se volvió deporte nacional eso”, dijo.

Asimismo, manifestó su extrañeza por la decisión del juzgador de convocar con poco tiempo de antelación a las partes involucradas para dar a conocer su decisión de modificar el estatus de prisión a Jesús Murillo. “Tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación. Hay un plazo de 48 horas y dieron un plazo de dos horas y media, sin embargo, asistió la fiscalía, no sé cómo, de suerte. Y el juez de acuerdo al informe que tengo, sí actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí.

Ayer también, el Presidente reveló que hay una denuncia penal en contra de Miguel Alemán Magnani, exdueño de la aerolínea Interjet, por el caso de la omisión de pago de impuestos por dos mil 947 millones de pesos, además de los adeudos que tiene con particulares y usuarios.

“Hay una denuncia penal en contra de Miguel Alemán hijo, porque si no lo hacemos, pues terminamos como cómplices”, aseguró AMLO durante la rueda de prensa habitual en Palacio Nacional.

Reconoció que en su momento se realizó una propuesta a los dirigentes de Interjet para que saldara sus deudas, sin embargo, no aceptaron algunos de los planteamientos como medida de ayuda.