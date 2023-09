Busco la Presidencia, no ser senador, dice Ebrard

M arcelo Ebrard Casaubón afirmó que no busca una senaduría ni una diputación sino la Presidencia de la República en 2024, lo cual podría ser con Movimiento Ciudadano; criticó los llamados a la unidad de Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación, porque es lo que se usaba en el PRI antiguo.

Al iniciar los recorridos de la asociación civil “El camino de México” ayer en la ciudad de Tlaxcala, el excanciller consideró que sería una traición para sus simpatizantes y compañeros que lo respaldan buscar un cargo diferente de elección popular que no sea la candidatura presidencial.

“Acordamos tener y organizarnos políticamente, porque el que no se organiza no va a lograr sus objetivos. Yo vengo a invitarles para que sigamos caminando con lo mismo que dijimos antes del 6 de septiembre, vamos por la candidatura a la Presidencia de la República, no estoy buscando ser senador”, dijo.

En entrevista posterior, Ebrard Casaubón fue cuestionado sobre si esa candidatura presidencial sería con Movimiento Ciudadano. Expuso que esperará a que Morena dé respuesta a la impugnación que presentó contra el proceso interno de selección, y con base en ello tomará una decisión.

-¿Pero no lo descarta?, preguntó un reportero, a lo cual el exjefe de Gobierno respondió tajante: “No, yo no descarto nada”.

Durante su mensaje ante cientos de simpatizantes y militantes de Morena, Marcelo Ebrard subrayó que la dirigencia de Morena debe responder y corregir el proceso donde surgió Sheinbaum como la coordinadora nacional de la 4T, pero no utilizar el argumento de buscar la “unidad a toda costa”, pues eso implicaría aceptar cargos diferentes a los que aspira.

En varias ocasiones, la exgobernante de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha convocado a Marcelo Ebrard y a los demás morenistas inconformes con la elección a cerrar filas y emprender el camino de la unidad. Sin embargo, el excanciller fue enfático al responder que “no nos hablen de unidad a toda costa, porque es lo que se usaba, perdón que lo diga, en el PRI antiguo”. Lanzó un nuevo exhorto al dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado Carrillo a no “patear el bote” en el caso de la impugnación que presentó ante la Comisión de Honestidad.

“Morena lleva dos semanas pensándolo, tendrán que contestar en términos de ley, no tienen plazo indefinido, tienen que responder la inconformidad que les presenté, que es grave. Que responda Morena, más que la resolución por un recurso es la definición de un rumbo, lo que vamos a ver es qué rumbo va a tomar.

Ebrard enumeró las malas prácticas priistas como el acarreo, respaldo y promoción de servidores públicos estando en funciones, dispendio, uso de programas sociales para favorecer a una candidata, las cuales, destacó, estuvieron prohibidas en el acuerdo firmado por las seis corcholatas para el proceso interno.

“Pensamos que Morena está en un punto donde hay una disyuntiva, o le da carta de naturalización a esas prácticas y al sistema que las va a alimentar, ¿cuál es el sistema? que los gobernadores pongan a los candidatos, que se circunscriba la participación popular, que no puedas competir si no te dan autorización los de arriba”, finalizó Marcelo Ebrard.