Luchamos porque cada mexicano y mexicana viva con felicidad: Claudia Sheinbaum desde Tampico, Tamaulipas

Como parte de la gira nacional ‘’La Esperanza Nos Une’’, Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, encabezó en Tampico, Tamaulipas, la firma del Acuerdo de Unidad, en donde puntualizó que la unión de liderazgos de todo el país es fundamental para continuar con el objetivo de luchar por el bienestar del pueblo de México.

‘’Nosotros luchamos porque cada mexicano y mexicana viva con felicidad, que vivan dignamente, que todas las mujeres que están aquí sepan que sus hijos van a poder salir adelante, por eso luchamos y por eso ahora muchas más personas se están uniendo a nuestro movimiento’’, puntualizó al darle la bienvenida a aquellos liderazgos tamaulipecos que hoy se unieron a la 4T.

“Hay muchas personas que no eran de nuestro movimiento, que eran de otros sectores, de trabajadores, de clases medias, empresarios, empresarias, comerciantes, deportistas, artistas, todos los que están aquí, y que a lo mejor antes no estaban con nuestro movimiento, pero que hoy dicen: ´no, miren cómo está el país, yo no quiero que haya marcha atrás, yo quiero apoyar a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México´. ¿Y qué les decimos? Bienvenidos, bienvenidas, porque este es un movimiento de todas y de todos. Este es un movimiento que le pertenece al pueblo de México”, destacó.

Durante su mensaje, explicó que, además de que sean cada vez más las personas que se unan al movimiento transformador, una de las tareas fundamentales es formar comités de Defensa de la 4T, para difundir y defender los principios, pero en especial los grandes éxitos de la Transformación, como son la pensión para adultos mayores, programas como ‘’Sembrando Vida’’, así como obras históricas de infraestructura como el Tren Transístmico y más.

‘’Tienen una tarea los 43 municipios de Tamaulipas, todos y todas nos vamos a juntar con 20 compañeros y compañeras, vamos a hacer un Comité de Defensa de la Transformación. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Les vamos a enviar el periódico de Regeneración y ustedes en un ratito que tengan van a tocar casa por casa y les van a decir a sus vecinos y vecinas: Es momento de que continúe la Cuarta Transformación’’, señaló.

Lo anterior, será uno de los esfuerzos fundamentales para garantizar que en todo el país se experimenten grandes cambios como los que se vivieron en la capital, durante su gestión como Jefa de Gobierno, como es el caso de programas como ‘’Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar’’.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, resaltó que en el Movimiento de Regeneración Nacional prevalece la unidad y la conciencia del momento histórico que vive el país.

“Estamos aquí para organizarnos, para lograr que ese deseo que tiene el pueblo se convierta en una realidad el año que entra”, dijo.

El coordinador de las vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles, Gerardo Fernández Noroña, celebró que en el 2022 el pueblo de Tamaulipas luchó de manera pacífica y democrática para que el movimiento de Transformación llegará a la entidad, por lo que reiteró el llamado a construir en unidad la siguiente etapa.

“Estoy contento por regresar a Tamaulipas, después de que el año pasado estuvimos luchando codo a codo contra muchas adversidades, contra el gobierno que había en ese entonces, pero el pueblo de Tamaulipas se levantó y luchó por su libertad y hoy tenemos el gobierno de la Cuarta Transformación (...) Los invito a que sigan siendo protagonistas de este momento estelar de la historia de México’’, expuso.

A la firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación en Tamaulipas, —donde estuvo presente el senador del PVEM, Manuel Velasco—, se sumó el apoyo de, Jorge Alberto García Velasco, presidente de Grupo Burgos; Miller Alexander Longoria, presidente de la Cámara Nacional De Las Industrias Pesqueras y Acuícolas; Alberto Adame Ochoa, presidente Nacional de la Asociación Mexicana De La Industria De La Construcción; David Canales González, presidente de la Cámara Nacional De La Industria De Restaurantes Y Alimentos Condimentados en Tamaulipas; Elda Ruth De Los Reyes Villarreal, directora De La Facultad De Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma De Tamaulipas; María Josefina Morteo Guzmán, vicepresidenta Nacional de la Asociación Mexicana De Mujeres Jefas De Empresa A.C; Ramiro Delgado, presidente Estatal de Vida Independiente A.C; José Ramón Guerrero Gamboa, presidente De La Asociación Ganadera En Tamaulipas.

Así mismo por , Blanca Estela Pulido Ramírez, cantante de música huasteca con más De 40 años de Trayectoria; Alberto Ortega Ortega, presidente de la Asociación De Hoteles Del Sur De Tamaulipas; Oyuki Zulay Sánchez Lara, presidenta de Ayúdame A Ayudar A.C; Yadira Cepeda, primera vicepresidenta de la Confederación De Colegios Y Asociaciones De Abogados De México, presidenta y fundadora de la Barra De Abogadas Del Estado De Tamaulipas A.C; Medardo Treviño, dramaturgo, periodista y promotor Cultural; Herminio Olmeda, Coordinador de la Expresión México Encuentro Ciudadano en Tamaulipas; Nohra Violeta Gallardo Rivas, Dra. en Ciencias Químicas e Ingeniera Química por la Universidad de Guanajuato; Javier Reséndiz Hidalgo; Ingeniero Electromecánico por el Instituto Tecnológico De Cerro Azul (Tecnm); Cesar Araguz Ramos, reconocido Director De Teatro a Nivel Nacional e Internacional y Gabriela Del Pilar Gómez Mendoza, profesora Investigadora Del Instituto Tecnológico De Altamira (Tecnm).

También firmaron, Jorge Humberto Luna Domínguez, Coordinador de Investigación de la Facultad De Odontología Tampico, Colabora en Investigaciones A Nivel Nacional e Internacional; Eduardo Cardenas Del Avellano, CEO De Grupo Jebla; Edith Elena De Leija Sánchez, Selección Nacional De Softbol Y Béisbol Categoría Libre; Regina Azeneth Pedraza Lerma, Seleccionada Nacional de Esgrima; Luis Manuel Román Pérez, Medalla De Oro Universiada Nacional Mérida. Seleccionado Nacional y Mundialista; José Quintá, primer lugar en la Copa Panamericana En Junior 2023; Carmen Castillo Martínez, medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Juveniles De 2004; Felipe Olvera Ramírez, presidente del Consejo Empresarial De Madero; José Inés Serna Salinas, presidente de la Asociación Mexicana De La Industria De La Construcción Delegación Tamaulipas; José Uriel Ordóñez Pérez, actual Presidente de la Asociación De Transportistas De Reynosa A.C.; Rosa Edith Deantes Martínez, miembro De La Asociación Regional De Comerciantes E Industriales Mexicanos y Juan Carlos García Morales, empresario Hotelero De Matamoros.

Finalmente, Maki Esther Ortiz Domínguez, ex Diputada Federal; María Teresa Pyñeiro Martínez, empresaria con más de 30 años de experiencia en el ramo de purificación de agua; Larisza Isabel Hernández Sánchez, primera mujer joven en ocupar la dirección en las Secretaría De Seguridad Pública del estado; María Dolores Martínez Cañez, empresaria enfocada en bienes inmuebles y miembro de la Asociación Regional De Comerciantes E Industriales Mexicanos; Avecita Banda Hernández, empresaria del Transporte Público; José Luis Hinojosa Banda, empresario restaurantero; Ana Issa Ruiz Vázquez, fundadora y directora general en la pastelería “La Encantada”; Mario Alberto Ramos Tamez, ex Diputado Federal del PAN; Ofelia Garza Pineda, ex Secretaria De Mujeres en el comité estatal del PRI Tamaulipas; Carlos Canturosas, exalcalde de Nuevo Laredo por el PAN.

