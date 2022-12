Madre de jóvenes que murieron en coladera de Iztacalco denuncia ausencia de justicia

María Elvira Canchola Montoya, madre de las dos mujeres que cayeron en una coladera en la alcaldía Iztacalco, denunció que a un mes del accidente donde perdieron la vida sus hijas, hasta el momento no hay responsables.

Por esa razón, pidió a las autoridades capitalinas continuar la investigación por el fallecimiento de las dos mujeres.

Este sábado, en el sitio donde se ubica la coladera, en Viaducto Río de la Piedad y Añil, la mamá de las jóvenes de 16 y 23 años, les realizó una misa y pidió a la Fiscalía capitalina que no se quede todo en un mero trámite.

"Esta es una negligencia, porque mis niñas murieron, ellas tenían un futuro brillante por delante, está mi familia exigiendo justicia y no vamos a descansar hasta lograr la justicia, el gobierno cuenta que nos ha ayudado, de verdad que no, se van a dar cuenta que no nos han ayudado, por el contrario empiezan a ponernos trabas y pretextos, les pido como madre me ayuden, porque nadie merece estar en situación en la que nosotros estamos", enfatizó.

El abogado de la familia, Teófilo Benítez Granados, dijo estar atento de las investigaciones ya que hay evidencias de culpabilidad de las autoridades.

