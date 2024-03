Manuel Añorve denuncia ante la FGR a Jorge Álvarez Máynez por spot.

El aspirante a reelegirse en el Senado de la República, Manuel Añorve, denunció al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas amenazas y discriminación tras la producción y difusión de un spot que, acusó, está lleno de injurias en su contra.

“Es un contenido donde hace afirmaciones muy dolosas sobre mi persona, concretamente hace señalamientos de delincuencia organizada, algo que ni siquiera conoce Álvarez Máynez”, manifestó Manuel Añorve.

El aspirante a reelegirse en el Senado de la República incluyó en su denuncia al ahora expriista Mario Moreno Arcos, quien busca la senaduría por el partido naranja y el líder nacional emecista, Dante Delgado.

“Movimiento Ciudadano, su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, su candidato al Senado por Guerrero, Mario Moreno Arcos y su dirigente nacional, Dante Delgado Rannauro ordenaron producir un spot de televisión difamándome en el que, de manera irresponsable, se hacen señalamientos muy graves en mi contra, señalamientos que incluso ponen en riesgo la vida de mi esposa Julieta, de mis hijos, de mis colaboradores, y la mía.”, afirmó Manuel Añorve Baños.

En las instalaciones de la Fiscalía General de la República, Añorve dijo que “Movimiento Ciudadano recurre a una guerra sucia en mi contra, con injurias y calumnias, lo que demuestra su desesperación, porque saben que en Guerrero y en el país tienen perdida la elección y no tienen posibilidad alguna de remontar. Y esto es más grave en mi Estado, en donde la situación de inseguridad es tal, que han sido asesinados varios candidatos y aspirantes, y no se han esclarecido los hechos”.

Refirió que “hoy, el INE ya nos dio la razón y ordenó retirar de la lista de difusión este spot, sin embargo, cualquier persona que tenga acceso a internet lo puede ver y difundir, por lo que sigue representando un riesgo potencial de discriminación en mi contra, pues puede dañar gravemente mi imagen pública y provocar amenazas que pongan en riesgo la vida de mi familia, de mis colaboradores y la mía”:

Pese a que soy, “no me voy a detener en la campaña de propuestas que tengo para Guerrero. Porque es una campaña ganadora y no le he hecho daño a nadie”.

