Marcelo Ebrard reitera que el Consejo de Seguridad de la ONU es una aberración

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón calificó como una aberración al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por sus limitaciones para actuar ante conflictos internacionales.

“Hoy México forma parte del Consejo de Seguridad, pero siempre lo hemos dicho: el Consejo de Seguridad es una aberración, una injusticia”, manifestó el funcionario durante un evento.

Ebrard Casaubón criticó los límites de las organizaciones multilaterales, ya que el Consejo de Seguridad no se ha pronunciado por el conflicto entre Israel y Palestina.

Ahora no se puede emitir un pronunciamiento sobre la crisis del Medio Oriente porque alguno de los miembros permanentes opina que no Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

Ebrard expone necesidad de rediseñar organizaciones multilaterales

El secretario de Relaciones Exteriores expuso la necesidad de rediseñar las organizaciones multilaterales con nuevos equilibrios políticos, así como ampliar la participación de la región en foros internacionales.

“Si no actuamos juntos es muy difícil lograr que nuestra voz sea escuchada”, dijo. Y agregó que si bien algunas naciones tienen mejor economía, no es decisivo si no se trabaja en conjunto.

Por ello, el canciller enfatizó que México, a través de la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ha dado voz a los países para “proponer, reclamar y exigir el acceso de todas y todos a las vacunas”.

