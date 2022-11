Marcha en favor del INE crispa a partidos, gobierno...

En momentos en que el debate político por la marcha del próximo domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) se ha encendido, los organizadores exigieron a las autoridades de la Ciudad de México que se brinden todas las garantías para realizarla.

Al respecto, el exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, hizo una llamado a no responder a provocadores que busquen reventar la movilización.

Amado Avendaño, uno de los organizadores de la concentración del domingo 13 de noviembre, advirtió que la convocatoria, inicio y fin de la manifestación para defender al INE, lo marcan las organizaciones de la sociedad civil y no el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La ruta de la marcha es del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución; esa es la determinación que nosotros tomamos. El Presidente quiere determinar hasta cómo, dónde y con quién marchar, pero las decisiones de la sociedad civil las toma la sociedad civil”, explicó Avendaño.

Hasta ahora, 51 organizaciones de la sociedad civil han confirmado su participación en las movilizaciones que se realizarán el próximo domingo en 26 ciudades del país. Reconocen que se trata de un primer movimiento de los ciudadanos, por lo que no se aventuraron a dar un cálculo sobre los asistentes.

La movilización será encabezada por un contingente de jóvenes, marcharán sobre avenida Paseo de la Reforma hasta Avenida de la República y entrarán al Monumento a la Revolución. El único orador del evento será el expresidente del INE José Woldenberg.

En entrevista con La Razón, los representantes de Sélvame del Tren, Gemma Santana; de Sociedad Civil MX Jóvenes, Carlos Moris, y el profesor de la UNAM Diego Ernesto Díaz, coincidieron en que no están defendiendo a personas, sino a la institución que puede ser perfectible, pero plantearon que no debe haber ninguna reforma antes del 2024.

Carlos Moris, un joven de 20 años, advierte que el mensaje debe ser claro. Serán los jóvenes quienes encabecen esta marcha porque no quieren políticos nuevamente tomando la bandera de la sociedad civil.

“Primero, queremos que no se toque al INE de aquí al 2024; hay que seguir con el INE que tenemos, que es funcional. En otros países han pedido apoyo, es un instituto que nos costó muchísimo trabajo; entonces ésta, más que una protesta, es una manifestación en donde podemos decirle al Gobierno, a los legisladores, que nuestro Instituto Nacional Electoral no se va a tocar”, advirtió.

Además, aclaró que no se trata de enfrentar al Presidente, a partidos políticos ni a nadie, pues lo que se busca es que haya certeza en las elecciones.

“Si vuelve a ganar Morena, pero no se toca al INE, perfecto. Nosotros queremos que las elecciones se organicen como se organizaron las de 2018”, expuso Moris.

Por su parte, Gemma Santana, de Sélvame del Tren, reconoció que no todas las organizaciones que apoyan esta movilización coinciden en postulados ideológicos, pero sí hay un objetivo común.

“Hay muchas organizaciones que son muy conservadoras. Habemos otras organizaciones con una visión más vanguardista, más progresista en temas como LGBTI, del feminismo, de la conservación de ecosistemas.

“Aquí también hay empresarios, hay asociaciones civiles; es una organización muy democrática; hay personas políticas, habemos quienes no nos interesa la política, pero que estamos defendiendo causas y, bueno, fue realmente difícil unirnos, porque no nos gusta que nos identifiquen con nadie, pero llegamos a un consenso de que cada quien, desde nuestras trincheras, si no defendemos nuestra democracia, pues no hay nada”, sostuvo.

El académico de la UNAM Diego Ernesto Díaz advirtió que esta marcha es un recordatorio a los partidos políticos de que estarán bajo la lupa ciudadana.

“Lo único que estamos pidiendo es que vean y escuchen las voces de todos y representen a todos, y quien haga compromisos con la sociedad, y por eso mencioné al PRI y al PRD, que han sido doblegados a pesar de que se comprometen a hacer un bloque, y al final muchos de ellos no lo cumplen. ¿Por qué? Porque le sacan trapitos al sol, porque los extorsionan o porque simplemente hacen alguna negociación en su favor, no en favor de la sociedad. No vamos a olvidarnos de sus nombres; eso es rendición de cuentas”, finalizó.

Oposición pide a Gobierno no inhibir a participaciones

Partidos de oposición pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador no buscar inhibir la participación en la marcha que se realizará este domingo para protestar para defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, consideró que las declaraciones del titular del Ejecutivo federal “son discursos llenos de odio y resentimiento contra una parte importante del pueblo mexicano”.

Mediante un mensaje publicado en redes sociales, dijo que el país requiere entendimiento y fraternidad. “Le recuerdo que su obligación es gobernar y dar resultados, pare ya de dividir a México”, manifestó en su cuenta.

En tanto, el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, hizo un llamado a respetar el derecho de la ciudadanía a manifestarse.

También pidió dejar que la marcha del próximo 13 de noviembre se mantenga alejada de los partidos políticos.

A través de sus redes sociales, el líder naranja en San Lázaro consideró que esta movilización de respaldo al INE es de la población y debe mantenerse así.

Álvarez Máynez planteó que la responsabilidad de los partidos políticos en este tema será votar en contra de la reforma político electoral que en semanas próximas se dará al interior del Congreso de la Unión.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, se sumó y dijo que su partido “puso los muertos” para construir la democracia en México.

En un breve video compartido en redes sociales, el parlamentario mencionó que su partido ha sido precursor de este sistema político desde 1989.

Afirmó que esto les costó muchas vidas y marchas, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para que acuda a la protesta para “defender” al INE y a México.

“No, presidente, quienes disentimos con usted no somos traidores, ni conservadores, en el caso del #PRD somos quienes pusimos los muertos por la democracia de este país y la vamos a defender”, dijo.

Era debate del PEF, terminó en pugna por ajuste al INE

La sesión destinada a decidir cómo se distribuirá el presupuesto del siguiente año también se convirtió en un escenario de confrontación entre las diversas bancadas de la Cámara de Diputados, pero sobre la reforma electoral

Además de comenzar la presentación de dos mil 207 reservas al dictamen, de las que hasta ayer por la tarde ninguna había sido aprobada, las y los legisladores han aprovechado sus intervenciones en tribuna para manifestarse a favor o en contra de las modificaciones que se proponen en otro proyecto a la estructura actual del Instituto Nacional Electoral (INE).

La disputa parlamentaria sobre el INE arrancó con la panista Mariana Gómez del Campo, quien al final de su discurso reprochó el recorte que se propone por más de cuatro mil millones de pesos al INE y mencionó la marcha a la que se ha convocado con este motivo para el domingo.

“Le tenemos un regalo del Presidente de la República, el próximo 13 de noviembre vamos a salir a marchar, porque ¿qué creen? ¡El INE no se toca!”, exclamó la diputada. Su consigna fue replicada en coro por su bancada al término de cada intervención en tribuna.

Gráfico

El petista Benjamín Robles respondió: “El INE no se toca, pero en esta ley el INE se recorta, porque así lo dice la democracia en esta Cámara… Imagínense qué tan mal están que ya están haciendo campaña para Lorenzo Córdova como su candidato a la Presidencia, Ciro Murayama, a la vicepresidencia. Están totalmente perdidos en Acción Nacional”.

La afirmación fue refutada por el panista Jorge Triana al señalar que la Constitución prohíbe al consejero presidente ocuparse como titular del Ejecutivo federal.

Por Movimiento Ciudadano, Alma Dolores García dijo que cuando se menciona que el ente electoral no se toca, en realidad lo que se busca expresar es que “lo que se ha conquistado a lo largo de los años de lucha tiene que ser protegido”.

El perredista Marcelino Castañeda reiteró la convocatoria a la marcha a la que dijo que se espera a todos menos “a los traidores, a ustedes no”, señalando a las bancadas de Morena, PT y PVEM.

Procedió a decir que “a este gobierno” - en referencia a la trayectoria política del Presidente Andrés Manuel López Obrador- se le da mucho “la traición”.

“Traicionó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien le brindó su cariño y solidaridad; traicionó al PRD, quien nunca escatimó un apoyo a su persona, traicionó a quienes lo defendimos del desafuero…”, dijo.

Durante un momento, la sesión se salió de control cuando panistas y petistas comenzaron a llamarse “malditos” entre sí a causa de la negativa del bloque mayoritario para aprobar alguna reserva.

El resto del debate transcurrió sin que efectivamente alguna propuesta de modificación fuera admitida y varias de ellas fueran retiradas por Morena, además de una discusión que, aparte del órgano electoral, también tuvo como centro de reclamos la Estela de Luz construida en el sexenio del panista Felipe Calderón y el Tren Maya de esta administración.

AMLO revive audio de Córdova sobre indígenas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que son tiempos de definiciones para toda la sociedad.

Justificó sus ataques contra las organizaciones y ciudadanos que anunciaron que marcharan en defensa del Instituto Nacional Electoral retomando una llamada telefónica del presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la que se burla de líderes indígenas de Guanajuato.

“Y también, que nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores son racistas y clasistas, porque es la verdad. ¿Quieren que yo lo pruebe? ¿No tienes el audio del presidente del INE? Porque él es uno de los protagonistas principales de esta historia.

“Y hay gente que viene de abajo, pero que se volvieron ladinos, se desclasaron por el aspiracionismo, quieren parecerse en lo económico a los fifís, a tener un Ferrari. Como decía uno de los multimillonarios famosos recientemente: No puedes, si aspiras a un Ferrari, andar en un Toyota”, dijo el mandatario antes de proyectar la grabación.

López Obrador ofreció a los manifestantes a favor del INE que llegaran a la Plaza de la Constitución, pero desconocía que ya estaba comprometido para la clausura de un evento de béisbol organizado por el Gobierno capitalino, por lo que pidió a la jefa de gobierno adelantar la clausura del torneo.

Mientras tanto, las y los 22 gobernadores emanados de Morena formaron un desplegado en apoyo a la Reforma Electoral propuesta por el Presidente de la República, la cual busca “disminuir los altos costos económicos de los comicios y fortalecer la vida democrática del país”.

En el manifestó los mandatarios, aclararon que, de bajarse los recursos públicos para los comicios en México, el dinero sería destinado para el bienestar social.

A favor de la Electoral, 80% de la población, según estudio de 4T

La ciudadanía sí está a favor de una Reforma Electoral, pues de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por Morena, cerca del 80 por ciento de los consultados están por estos cambios, aseguró el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado Carrillo.

En conferencia de prensa, expuso que, con las mismas preguntas realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en su encuesta pasada, Morena pidió a la empresa Parametría hacer un nuevo ejercicio estadístico, el cual se efectuó el fin de semana pasado en 800 viviendas en todo el país y confirmó que la ciudadanía está a favor de disminuir el financiamiento de los partidos, bajar los costos del órgano autónomo y reducir el número de legisladores.

Delgado Carrillo sostuvo que esos resultados los enviaría a quienes marcharán el próximo domingo, para que sepan que la mayoría de los mexicanos están por un cambio.

Asimismo, dijo, los haría llegar al INE para que su presidente esté enterado, y agregó que estaría dispuesto a debatir con él sobre el tema.

El dirigente morenista felicitó a los diputados federales, quienes en la conformación del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 reasignaron recursos y le quitaron más de cuatro mil millones de pesos al INE, para destinarlos a programas sociales, como es el caso de la pensión para adultos mayores.

Durante la presentación de esta nueva encuesta, el director general de la empresa Parametría, Francisco Abundis, explicó que este ejercicio, el cual tendrá un costo de 350 mil pesos para Morena, tiene mayor precisión que la telefónica realizada por el INE, ya que se efectuó en 800 viviendas y tiene un margen de error de más o menos tres puntos.

A partir de sus resultados, expuso, se detectó que el 30 por ciento considera que en estos momentos hacer una Reforma Electoral es “muy necesario”; para otro 30 por ciento es “algo necesario”, y el 19 por ciento respondió que “poco necesario”, mientras que “nada necesario” fue el 15 por ciento y seis por ciento “no sabía”. Por lo tanto, cerca del 80 por ciento estaría a favor.

En la encuesta realizada por el INE, la cual fue telefónica, el total fue del 70 por ciento, caracterizado así: 23 por ciento, “muy necesaria”; 28 por ciento, “algo necesaria”; 19 por ciento, “poco necesaria”, mientras que el 25 por ciento, “nada necesaria”, y cinco por ciento “no sabía”.

Respecto a destinar menos recursos a los partidos políticos, el 80 por ciento estuvo “a favor y muy a favor”; recortar el número de diputaciones y senadurías fue el 79 por ciento; reducir los recursos económicos que se le otorgan al INE, el 75 por ciento lo apoya, y sobre la elección de consejeros y magistrados electorales, el 88 por ciento lo respalda.

Mario Delgado insistió en que los resultados los haría llegar a quienes participarán en la marcha del próximo domingo, para que “la lean con cuidado”, valoren la medición y “ellos tomaran la decisión si van en contra de la mayoría del pueblo de México”.

Cuestionado acerca de si eso no sería una descalificación hacia los que buscan respaldar al INE, aseguró que no era así, pues ellos pueden ejercer su derecho a marchar, “a expresarse libremente”.

Sondeo revela confianza en INE: consejero presidente

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), manifestó su “enorme gusto” porque la encuesta que realizó Morena sobre la Reforma Electoral confirma que el árbitro de las contiendas electorales en México tiene una aprobación ciudadana de 63 por ciento.

Luego de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer los resultados del estudio de opinión que ordenó respecto al tema, el presidente del Consejo General publicó en sus redes sociales un comentario sobre el tema.

“Me da un enorme gusto confirmar, en las encuestas que presentó hoy Mario Delgado, que la confianza ciudadana en el INE México crece día con día”, resaltó en su cuenta de Twitter.

Córdova acompañó su comentario con las gráficas tanto de la encuesta del INE como de la de Morena, para comparar la coincidencia en la opinión positiva de los ciudadanos.

Las encuestas que ha realizado el INE han sido motivo de controversia e incluso derivó en una queja formal por parte de Morena ante el Órgano Interno de Control del instituto, para que se revise si existe alguna anomalía.

Con información de Y. Bonilla y M. Velázquez