Mario Delgado llama a diputados a reforzar campañas de Coahuila y Edomex

A poco más tres semanas de los comicios de este año, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se reunió a puerta cerrada con diputados de su partido a quienes instruyó lanzarse de “caza mapaches” y reforzar las campañas en el Estado de México y Coahuila para que el PRI no cumpla cien años en el gobierno.

Respecto a este último, donde la coalición Juntos Haremos Historia se rompió, el Morenista señaló que la acción deberá enfocarse en pedir a la población que no vote por los candidatos del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, a quienes tildó de “paleros” del tricolor.

Entrevistado a la salida del encuentro al que asistieron alrededor de 137 legisladores únicamente del partido guinda, mencionó que la instrucción fue que hagan trabajo de base, recorran las calles y distribuyan propaganda de ambos estados porque es la forma en que se debe contribuir al movimiento.

“Dentro de lo que nos permite la ley que es caminar, que es ayudarnos a concientizar a la gente de la importancia de ganar… Para llegar al 24 hay que pasar por el 23 entonces los quiero ver trabajando. Nos vamos a dividir entre ambos estados; hay una distribución inicial, hay quienes tienen familiares en algún municipio y otros a quienes les queda más cerca. Queremos que estén en lugares donde nos puedan ayudar, en zonas complejas, donde tradicionalmente se ha practicado la compra del voto”, declaró.

te puede interesar Todo mi apoyo para la comunidad universitaria de Coahuila: Manolo Jiménez

Reiteró que habrá un “pase de lista fraterno” para corroborar quienes sí y quienes no se sumarán, aunque no especificó si habrá algún tipo de represalia por no participar en las campañas.

Además, señaló que los legisladores deberán “entrarle” por su cuenta para costear los gastos que su participación implique porque “van apoyar no a ser una carga para la campaña, para el candidato”.

“Les vamos a encargar que vigilen que no haya compra de votos, que estén detrás de los mapaches, que estén de caza mapaches. Sobre todo, van a ir para tocar la conciencia de la gente”, agregó.

En cuanto a la ruptura de la coalición en Coahuila, donde PT y PVEM tienen sus propios candidatos, señaló que se pedirá a la población a no “desperdiciar” el voto, pues mencionó que apoyar al candidato petista o al pevemista votar por el Revolucionario Institucional.

“Dónde hay asperezas es allá con los dirigentes en Coahuila, que están haciéndole el favor al PRI, están de paleros para evitar que se consolide el voto del cambio en favor de Morena… De manera muy sospechosa se dedican a atacar a nuestro candidato y a confundir al electorado”, dijo.

Por su parte, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que la reforma que anunció esta mañana para reformar el Poder Judicial, tal como también lo indicó el Presidente, será presentada como “una oferta al pueblo de México”.

Insistió en que debe haber modificaciones ante los privilegios con los que cuentan los ministros y jueces, pues señaló que distan de las prestaciones con las que cuenta la mayoría de la población.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena a la salida del encuentro al que asistieron alrededor de 137 legisladores únicamente del partido guinda. Video: Yulia Bonilla

Síguenos en Google News

DGC