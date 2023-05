Mario Delgado pide a 'corcholatas' apoyar a candidatos estatales de Morena

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, lanzó una invitación a Marcelo Ebrard y a las “corcholatas” para trabajar en pro de los candidatos a gobernadores por Morena, en Estado de México y Coahuila, antes de anticipar la elección de 2024.

“Marcelo Ebrard comentaba públicamente de una carta que me presentó en diciembre. En diciembre, efectivamente, me invitó a un evento Marcelo Ebrard en Monterrey y me dió una carta donde abordaba varios puntos que él quería conocer respecto del proceso que vamos a tener en Morena para seleccionar al candidato o candidata a la presidencia”, dijo el dirigente nacional de Morena.

Asimismo, Delgado apuntó que él ha comentado en varias ocasiones que para llegar al 2024, “tenemos que pasar necesariamente por el 2023. Y entiendo el interés que tienen tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum; como Adán Augusto, como Ricardo Monreal; como el compañero Gerardo Fernández Noroña ya ha de saber cuándo va a ser la encuesta. Si van a renunciar o no, si van a ver debates o no. Pero, yo les contesto otra vez, primero es la elección de 2023”, dijo.

El dirigente del guinda señaló que ya ha pedido cita con ellos en estos días. “Ya he visto a Adán Augusto, he visto ya a Ricardo Monreal. Mañana espero concretar mis reuniones con Marcelo Ebrard y con Claudia Sheinbaum, para que no tengamos duda de en dónde va este proceso”, puntualizó.

Lo anterior lo refiere luego de que mencionó el ejercicio por parte del Presidente de la República, respecto al encuentro que sostuvo el viernes pasado con las y los senadores, donde, además estuvieron los cuatro conocidos como “corcholatas”: Adán Augusto, el secretario de Gobernación, Ricardo Monreal, coordinador en el Senado de Morena, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

“Me parece que ese encuentro fortalece la unidad de nuestro movimiento. Y también ayudó a que se aprobaran las reformas que tenían pendientes en el Senado, que había aprobado también, la Cámara de Diputados, principalmente la desaparición del Insabi, para fortalecer la estrategia de salud a través de IMSS-Bienestar y que transitemos a un sistema de salud único”, comentó.

Indicó que este escenario que se dio el viernes pasado es un buen mensaje para toda la militancia, y para todo el movimiento, llamado “regeneración nacional”.

“Lo que quiero es que ellos hagan conciencia, es que sería muy importante para nuestro movimiento triunfar en Coahuila y en el Estado de México, porque generaría un impacto muy positivo rumbo al 2024 y ganar la presidencia en el 2024, que es lo que todos y todas queremos, no podemos meter ruido con ese tipo de definiciones respecto al 2024, cuando estamos a la mitad del proceso del Estado de México y de Coahuila”, insistió.

En otro tema, Delgado felicitó a la fiscal en la Ciudad de México, Ernestina Godoy: “Yo creo que es la fiscal de hierro de este país, porque ha asumido el compromiso de no permitir la impunidad venga de donde venga, y ahora pretenden victimizarse los del Cártel Inmobiliario, que está muy documentada la investigación de la FGJ”.

Señaló que la detención de los involucrados en el "cartel inmobiliario" no se trata de ninguna persecución política, sino de la defensa del uso de suelo, “ahí están las construcciones, están las declaraciones de los empresarios que fueron extorsionados”.

“Qué bueno que ya fue detenido una de las cabecillas, Christian Von Roehrich, ya está detenido, y ahora hay una investigación ya sobre el actual alcalde, porque son unos cinicazos, siguen operando de la misma manera”, agregó el dirigente nacional de Morena.

Finalmente dijo: “Hay una acusación de corrupción y se junta toda la mafiantada, están Santiago Creel, del PAN, está Marko Cortés, el líder del cártel, perdón del Partido Acción Nacional, está este señor Cházaro, del PRD, está el coordinador de los senadores del PRI y está 'Alito' Moreno”.

Mencionó que el "cártel inmobiliario" ha adoptado como su defensor de oficio a "Alito" Moreno, a quien dice emplean para crear una estrategia para convencer a la ciudadanía de que “no hay corrupción en esas esferas del poder”.

DGC