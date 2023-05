Mario Delgado pide prudencia y ‘madurez’ a gobernadores de la 4T que apoyen a ‘corcholatas’

Mario Delgado insto a los gobernadores de la 4T actuar con madurez al externar su apoyo a "corcholatas" rumbo a elecciones de 2024.

El presidente de Morena hizo de nuevo un llamado a la unidad por la transformación y pidió a los gobernadores que deseen apoyar a alguna de las corcholatas que esperen “el tiempo correcto y las formas, siempre actuando con madurez y con los principios que el presidente ha dictado”.

Delgado, refirió que en el mes de enero entregó una misiva a los diferentes mandatarios en los diferentes estados del país para que cuando externen su opinión personas y apoyo a su candidato favorito sean prudentes y pacientes ante la contienda que aún no llega porque “sin 2023 no hay 2024”, dijo.

En rueda de prensa el dirigente nacional dijo: "¿Por qué va a haber favoritismo de algunos si el presidente no lo tiene? Si el presidente no ejerce ningún favoritismo, a nosotros como dirigentes no nos corresponde tener favoritismo".

"Debo solicitarles con el mayor respeto a que construyamos juntas y juntos esa unidad. Y fortalezcamos la presencia de nuestros compañeros Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, evidentemente como militantes distinguidos, no como gobernadores", refirió.

Ninguna “corcholata” es improvisada, dice Delgado

En la reunión, Delgado negó que exista la posibilidad de que el canciller Marcelo Ebrard o alguna otra de las “corcholatas” presidenciales abandonen las filas de Morena para incluso contender por otro partido pues consideró que ninguno de ellos es improvisado.

Lo anterior dado que el canciller Marcelo Ebrard reclamó a los gobernadores de Morena la “doble cachucha”, haciendo referencia a una doble moral que, dijo, algunos gobernadores tienen como apoyo a la jefa de gobierno capitalina.

“Las reglas de la contienda interna por la candidatura presidencial de Morena sólo tienen una negociación que se realizará del 5 al 12 de junio, cuando debe llevarse a cabo la reunión con los candidatos. Como ya hemos dicho: una vez que pasen las elecciones del estado de México y Coahuila y en ese cónclave se definirán las reglas y los detalles de la ruta rumbo al 2024”, concluyó.

