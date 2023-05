Marcelo Ebrard pide a gobernadores de Morena prudencia sobre apoyo a 'corcholatas'

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, demandó que quienes buscan coordinar campañas políticas, pidan licencia al cargo, pero no quieran usar la “doble cachucha” de funcionario público e impulsar a quienes han manifestado su intención de ser candidatos.

“Yo creo que la prudencia de hacer caso a la ley y a lo que nos está marcando el propio presidente de la República. O sea, no te puedes convertir en el promotor o coordinador de la campaña o precampaña de una o de uno de los que estamos participando, eso es lo que no debe ser, ese es el límite”, expresó al término de la ceremonia donde fue investigado con el doctorado Honoris Causa por parte del Instituto Nacional de Administración Pública.

Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro al señalar que se trata de un proceso abierto en el que se deben respetar los procesos, al mismo tiempo en que se desempeñan los cargos públicos.

“Están contraponiéndose algunos, los menos, porque en la mayor parte de los estados no se acepta; se están contraponiendo a lo que marca el propio partido y el propio presidente de la República. ¿Cómo no puedes ser coordinador o coordinadora de una campaña? Si quieres ser… coordinar, si tú quieres coordinar una campaña, pues pídete una licencia, está bien, pero pues hay que irse. Martha Delgado me dijo: “yo quiero coordinar tu campaña”, -“no se puede aquí”-, “me voy”, -“perfecto”-. Eso se vale, lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas ¿no?”, consideró el canciller.

Marcelo Ebrard consideró que la mayoría de los gobernadores han actuado con imparcialidad y cuidando su investidura, el caso de Oaxaca fue la excepción a esa regla.

“Las y los gobernadores de los estados, por lo menos en la mayor parte de los casos que yo he estado o visitado, se han comportado, pues digamos, de acuerdo a la investidura que tiene un gobernador o gobernadora, que es: no formas parte de un proceso interno de un partido en el ejercicio de tu cargo. O no inclinas la balanza, o pretendes hacerlo en favor de una o de uno o de otro. Por ejemplo, en Puebla, nos fue muy bien y se dio el mismo trato a mi persona como a otros a otras contendientes o suspirantes. Lo mismo va a pasar ahora que voy a Sonora, voy el día 18 a el foro de la FAO que tiene como sede Hermosillo. Entonces ahí, igualmente hemos visto esa disposición. En el caso de Oaxaca no coincidimos, y para mí lo importante fue pues convivir con muy diferentes poblaciones y familiares en diferentes puntos del estado; es un estado complicado, te toma muchas horas llegar un de un punto a otro. Y voy a seguir en esa directriz, es decir, para sintetizar: los apoyos, mejor dicho, los eventos que nosotros hacemos son con la gente que simpatiza con nosotros. No estoy pidiéndoles a los gobernadores más que el respeto a eso, nada más”, expuso el secretario de Relaciones Exteriores.

