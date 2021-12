Mario Delgado reitera llamado a consejeros del INE a no detener revocación de mandato

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró su llamado a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para que no insistan en detener el proceso de revocación de mandato.

Mario Delgado exhortó a los integrantes del Consejo General a que rectifiquen para que haya una verdadera democracia participativa en el país, pues aseguró que “el pueblo de México está listo para ello”.

“Algunos consejeros no pueden restringir los derechos políticos de los mexicanos, deben tener el compromiso de respetar la Constitución; tienen que ser responsables, austeros y eficaces para hacer posible este ejercicio de participación ciudadana. Los invito a respetar la voluntad de millones de ciudadanos que han firmado para solicitar la consulta. No le tengan miedo a la gente ni a vivir en democracia”, manifestó.

Destacó que la entrega de 10 millones de firmas ciudadanas para solicitar que se lleve a cabo este ejercicio es un mensaje contundente de que el pueblo de México quiere participar y dejar un precedente histórico en la vida democrática del país.

“Los ciudadanos dieron un gran ejemplo de organización al juntar 10 millones de firmas sin un solo peso, lo cual, pone en evidencia que cuando hay voluntad democrática todo se puede y, sin duda, también demuestra que la gente tiene claro que la revocación de mandato no se trata de un presidente ni de un partido, se trata de darle todo el poder al pueblo, de darle herramientas que no solo le permitan poner presidentes, sino también quitarlos para que no vuelva a haber mandatorios corruptos, ladrones y asesinos. Ya no hay pretextos para no realizar la consulta”, señaló Mario Delgado.

