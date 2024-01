“Marko y Alito lideran top ten en corrupción”: Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ironizó que, en términos de cinismo y repartición de cargos, los exgobernadores y funcionarios encarcelados por corrupción de sexenios anteriores son nada comparados con los motines que Marko Cortés y Alito Moreno acuerdan. Ejemplo de ello, dijo, es el pacto que establecieron para la elección de Coahuila.

En este sentido, agregó que dichas acciones los colocan como nuevos líderes del top ten de corrupción en el país. Además, con base en un tuit recuperado de 2011 donde el presidente del PAN, Marko Cortés, denuncia a Peña Nieto por repartir notarías a sus allegados políticos, Delgado señaló que “ahora Peña parece un aprendiz comparado con lo que querían repartirse ‘Marquito’ y Alito”.

El dirigente morenista sostuvo que las instituciones repartidas en el pacto “mafioso” de Coahuila estaban pensadas para que ambos partidos pudieran robar a la entidad sin rendir cuentas. “¿Por qué notarías, el Instituto de Transparencia, oficinas recaudatorias? Son las instituciones que necesitan para poder robar. Que nadie les pida información”, cuestionó.

Mario Delgado explicó que las empresas fantasma obtienen su registro formal en las notarías, y éstas operan con la complicidad de las autoridades recaudatorias: “¿Dónde empiezan las empresas fantasmas? En las notarías, con la complicidad de las autoridades, las oficinas recaudatorias. O sea, no piden cualquier cosa. Pidieron las oficinas que necesitaron para hacer sus entramados de corrupción y saqueo”.

Por último, apuntó que la alianza del PRIAN es de intereses, razón por la que no se ponen de acuerdo. En contraste, destacó que Sigamos Haciendo Historia es una coalición basada en principios. “Siempre nuestras alianzas son a partir de principios. Nosotros no rompemos alianzas por no ponernos de acuerdo sobre los espacios que deba ocupar cada partido”, agregó.

El pasado 12 de enero, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, fue acusado de traición por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. A pesar de la negativa de Cortés de permitir una alianza local del PAN con el PRI, PRD y UDC para la elección de los 38 ayuntamientos, Jiménez reafirmó su compromiso con los militantes del PAN en el estado.