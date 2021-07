Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, da positivo a COVID-19

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, informó que dio positivo a una prueba PCR de COVID-19, por lo que se encuentra aislado.

En redes sociales, detalló que se encuentra bajo supervisión médica y realizando actividades desde su casa.

"Amigas y amigos, ayer por la tarde comencé a sentir algunas molestias en la garganta, me realicé la prueba de PCR y el resultado esta vez fue positivo. Me encuentro aislado, me siento bien, bajo supervisión médica y realizando mis actividades desde casa"; escribió en Twitter.

— Marko Cortés (@MarkoCortes) July 31, 2021

Marko Cortés dijo sentirse bien. Su contagio se da en medio de la tercera ola de COVID-19, que sigue en aumento en el país. Este viernes se registraron 19 mil 346 casos en un día.

Suman ya 2 millones 829 mil 443 casos acumulados desde febrero de 2020 y 240 mil 456 muertes, según la información oficial.