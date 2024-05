Máynez acusa a Gálvez de pagar a encuestadora

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), acusó a la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México (FCXM), Xóchitl Gálvez, de haber gastado 37 millones de pesos en la encuesta que la pone arriba en las preferencias electorales.

“Se publicó que tu candidata le da 37 millones a la empresa de encuestas que la pone en primer lugar, ¡37 millones!, lo pueden googlear”, sentenció el abanderado naranja durante una reunión con estudiantes de la Universidad Panamericana de Guadalajara, Jalisco, ante la pregunta expresa de un joven que le pidió declinar por la candidata.

Recalcó que en bastiones panistas como Yucatán van al alza, mientras “en Jalisco estamos arriba y entre jóvenes estamos casi 10 puntos arriba”, al igual que en Nuevo León, Guanajuato, el Estado de México y Zacatecas.

“Yo no voy a caer en ese esquema, no voy a señalar las cosas que ella hace, no me voy a bajar a ese nivel o como lo hizo la candidata del PRI y del PAN aquí en Jalisco, conmigo, insultándome, ofendiéndome, y luego cuando le contestaron la primera dijo que era violencia”, señaló tras ser increpado para defenderse.

En la reunión con las juventudes, el abanderado naranja habló de su libro México Nuevo y sostuvo que él es lo único que se ha centrado en hacer propuestas.

“Hemos puesto en el centro temas que no se trataban, como los derechos de las mujeres, la despenalización de la marihuana, el medio ambiente, la gentrificación, la vivienda social y los derechos de las niñas y de los niños”, señaló.

Por la tarde, Álvarez Máynez tuvo un encuentro con habitantes de Tlajomulco, donde señaló que los gobiernos de MC tienen el sello de ser buenos, pues están lejos de la corrupción.

Manifestó su intención de crear una política pública donde las infancias estén en primer lugar y para que Zapopan continúe siendo la “ciudad de los niños”.

Agradeció el apoyo mostrado por las infancias y las juventudes a su campaña, pues “yo no hubiera podido sin la ayuda de los niños que pintan”.

El abanderado emecista subrayó su propuesta de un Sistema de Cuidados y de la necesidad de dar igualdad de oportunidades para que las madres trabajen y “el trabajo no remunerado realizado por millones de mujeres en este país sea pagado y existan oportunidades para la verdadera igualdad”.

Igualmente, señaló que en los debates él es quien más ha propuesto temas de igualdad de género.

Otra de sus propuestas en las que se centró su mensaje, fue en el salario, pues aseguró lo aumentará para que “alcance para la educación”, además de plantar proyectos complementarios como el Programa Nacional de vivienda y duplicar el Programa Nacional de Becas para llevar a más jóvenes a la universidad.

De nuevo, Jorge Álvarez Máynez arremetió contra Morena y el PRI, como partidos que manejan dinero sucio para hacer las campañas electorales.

Finalizó su mensaje en “la cuna de Movimiento Ciudadano, haciendo un llamado a hacer lo imposible posible y realidad el mejor México de la Historia”. “¡Por tus hijos, por los míos, dejemos un México nuevo!”, concluyó.