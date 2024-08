'Sin contrapesos, la democracia está en riesgo', afirman opositores en el Senado 

Ricardo Anaya y Manlio Fabio Beltrones, coincidieron en que los 43 senadores de la oposición son el único contrapeso ante la posible mayoría calificada de Morena en la Cámara Alta, y si uno de estos se “dobla” la democracia estará en riesgo; mientras que Clemente Castañeda, coordinador la bancada de Movimiento Ciudadano aseguró que no dará el voto faltante a la 4T.

Previo al inicio de la sesión constitutiva de la LXVI Legislatura, el panista Ricardo Anaya, indicó que México está viviendo un momento complejísimo en su historia, porque para que una democracia funcione, no sólo en México, aquí y en China, para que una democracia funcione, por regla general tiene que haber contrapesos”.

De igual forma insistió en que el único contrapeso pueda ser el Senado, “aunque vamos a ver de qué estamos hechos los 43 senadores y senadoras que no somos parte del oficialismo. Y eso se va a ver desde la primera votación”.

▶ #Video | El líder de la bancada de MC (@MovCiudadanoMX) en el #Senado, Clemente Castañeda (@ClementeCH), aseguró que no darán el voto faltante a #Morena pues asegura que no darán "ninguna causa por perdida" pic.twitter.com/wFEOX95OxI — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 29, 2024

Anaya Cortés reiteró que “con uno de esos 43 que se venda, que se doble, se acabaron los contrapesos en el país. Y las democracias no pueden funcionar sin contrapesos”. Dijo que una democracia que no cuenta con contrapesos “transita a un régimen autoritario, eso lo vamos a ver desde la primera votación”.

te puede interesar TEPJF avala distribución de senadurías plurinominales

Comentó que la oposición en la Cámara Alta no debe decir no a todo, ya que “los mexicanos no quieren eso. La fórmula es muy clarita. Debemos apoyar lo que en conciencia creamos que es bueno para la gente y nos debemos oponer con firmeza, con determinación, a todo aquello que estemos convencidos es dañino para el país y para la gente”.

En tanto, Manlio Fabio Beltrones, senador de la bancada priista, testificó que no será quien le dé el voto faltante al bloque de la Cuarta Transformación: “No sé por qué pensarlo” y apuntó que tiene un mandato con los sonorenses, por esa razón “no voy a fallar”.

Expresó Beltrones, quien presidió la Mesa de Decanos, la cual tomó protesta a los 128 senadores que “todas las reformas que merezcan mi voto van a ser estudiadas y calificadas en consecuencia”. Dijo es un senador “completamente libre y con esa libertad voy a votar por un México en paz”.

Clemente Castañeda, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) detalló que “con mis compañeras y compañeros senadores hemos platicado ampliamente. Aquí estamos todas, todos, firmes, resueltos a defender lo que creemos y lo que estamos convencidos es mejor para el país. Así es que no haya ninguna preocupación- Movimiento Ciudadano está firme, resuelto y dispuesto a defender a México”.

A su vez, Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de emecista, confió que esta legislatura sea de diálogo respetuoso y responsable, de construcción de acuerdos, de debate de altura: “Nosotros no queremos ser parte de un pleito que no tiene nada que ver con los intereses de la nación y que mucho de eso ha resquebrajado en temas incluso hasta de índole personal, eso es politiquería, es política rancia”.

#VIDEO | Manlio Fabio Beltrones (@MFBeltrones) afirma que votará por México en paz, pues es un senador libre y cualquier reforma que necesite su voto la analizará pic.twitter.com/tpBup1giEC — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 29, 2024

Aseguró que de Movimiento Ciudadano no saldrá ese voto que le hace falta a Morena para tener la mayoría calificada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT