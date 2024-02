MC va por consulta contra refinería

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, anunció que este martes la bancada del partido en San Lázaro solicitará al pleno llevar a cabo una consulta popular para cerrar la refinería de Cadereyta, Nuevo León, ante el riesgo que implica a la salud de los neoleoneses.

En un mensaje en redes sociales, el también legislador de MC advirtió que la refinería está dañando seriamente el medio ambiente en la entidad, y lo más grave es que los menores son los más afectados.

“(Hoy) estaremos presentando formalmente la solicitud para que haya una consulta popular para clausurar la refinería de Cadereyta. No nos vamos a esperar a que cambie el Gobierno; no nos vamos a esperar a ver si con el voto y no se qué. No.

“Se puede hacer desde ahora con los instrumentos legislativos que tenemos esta clausura de la refinería de Cadereyta, y ademá,s se ha dicho que la consulta popular es que la gente decida. Queremos que la gente decida sobre el futuro de Nuevo León, sobre la calidad del aire que respiran sus hijas y sus hijos y sobre un tema tan importante como el medio ambiente, que es el que más nos debería de preocupar”, dijo.

Indicó que en los últimos años ha luchado contra las energías contaminantes, el carbón, el petróleo, y particularmente contra dos plantas, la refinería de Tula que contamina todo el aire del Valle de México, y de Cadereyta en Nuevo León, que hace que millones de niñas y niños respiren veneno.