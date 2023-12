MC pone en la mira al “PRIAN” y asegura que en 2024 tendrán candidato

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, aseguró que para la contienda del 2024 van a tener candidato, puso en la mira al “PRIAN”, al advertir que va a saber lo que es haberse “metido” con su partido, y dejó en suspenso el nombre de quien encabezará la candidatura presidencial y el método con el cual se elegirá.

Luego de que Samuel García desistiera de abanderar al movimiento naranja y reasumiera funciones como gobernador de Nuevo León tras la crisis política que se desató luego de su solicitud de licencia, el líder emecista ratificó que el 20 de enero se mantiene como la fecha en que nombrarán a su candidata o candidato, como ya lo había anunciado desde septiembre, aunque se esperaba que ayer perfilara a quien lo reemplazará, entre los cuales se menciona, como publicó La Razón este lunes, al diputado Jorge Álvarez Máynez, al propio Dante Delgado y a los senadores Juan Zepeda y Patricia Mercado.

Al término de una reunión con el Consejo Nacional, Delgado reconoció al gobernador de NL por la decisión que tomó para renunciar a la candidatura y mantenerse en su cargo, ante la decisión que tomaron diputados del PAN y del PRI en el Congreso local para elegir a personas señaladas de ser cercanas a estos partidos como perfiles que suplirían a García Sepúlveda durante los seis meses que se ausentaría.

A estos dos partidos los señaló de ser lo más “detestable” de la política mexicana y de haberse consolidado como los partidos más “odiados” por las acciones que emprendieron durante las últimas semanas.

“Pero lo que aún no han entendido es que lo único que lograron fue consolidarse como los partidos más odiados, con mayor rechazo y que más daño le han hecho a México”, exclamó.

10 días bastaron para mandar al PRIAN al tercer lugar; 10 días fueron suficientes para que se dieran cuenta de que les vamos a ganar

Dante Delgado, Líder nacional de MC

Acusó que ambas fuerzas reaccionaron ante el avance que tuvo García Sepúlveda durante los 10 días que se mantuvo en precampaña y que hicieron que su alianza, Fuerza y Corazón por México, encabezada por la senadora con licencia Xóchitl Gálvez, quedara en un tercer lugar.

“Diez días bastaron para demostrar la fuerza de este movimiento; 10 días bastaron para poner a temblar al régimen; 10 días bastaron para mandar al PRIAN al tercer lugar; 10 días bastaron para que el PRIAN confirmara que son lo más detestable de la política mexicana; 10 días fueron suficientes para que se dieran cuenta de que les vamos a ganar y por eso reaccionaron así, recurriendo a las peores prácticas de la vieja política. Pero desde aquí le digo al PRIAN que ni México ni nosotros vamos a olvidar lo que hicieron y que muy pronto van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano”, dijo.

Señaló que panistas y priistas creyeron que con García fuera de la competencia, los líderes nacionales de esos partidos, Alejandro Moreno y Marko Cortés, tendrían el “camino libre” para tener posiciones por la vía plurinominal en el Congreso, porque “no aspiran a nada más que eso”.

Aseguró que la reacción de la oposición les hizo notar que “tenemos lo necesario para ganar la Presidencia”, por lo que aseguró que, a pesar de lo sucedido, el partido tendrá candidatura presidencial el próximo año y, en una señal de que mantendrán la línea discursiva de campaña dirigida a los jóvenes, el líder emecista se puso los tenis “fosfo-fosfo”.

Mencionó que se mostró a la población joven que el PRI y el PAN no sólo son los partidos “carroñeros”, de fraudes electorales, corrupción de instituciones y represión, sino que “a la mala y corrompiendo instituciones, sacaron de la contienda a Samuel, (pues) hacen la política más sucia, indigna y nociva del país”.

A García y su esposa, Mariana Rodríguez, les envió un mensaje y les agradeció por la movilización que encabezaron los primeros diez días de la precampaña, y les aseguró que tienen el respeto del partido.

“Gracias por representar tan dignamente a nuestro Movimiento. Queremos decirles desde aquí que cuentan con el respeto y el respaldo de los órganos nacionales y estatales”, dijo.

Refrendó la acusación contra PAN y PRI que, dijo, intentaron negociar con el gobernador para elegir a su suplente; sin embargo, “se mantuvo fiel a sus principios, no aceptó entregar los recursos de NL, no aceptó garantizarles impunidad, no aceptó regresarle el estado a la vieja política y todo esto dice mucho de sus valores, de sus principios y de su interés”.

“Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados, hoy los tenemos más puestos que nunca. Que tiemble la vieja política porque aquí hay proyecto, aquí hay proyecto de futuro, porque estamos en segundo lugar y seguiremos creciendo, porque no me importa lo que hagan, no van a poder detener este movimiento, de lo nuevo. Que no se le olvide a nadie: lo nuevo apenas comienza, vamos a ganar”, concluyó.