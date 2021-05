MC no regateará votos, afirma dirigencia nacional; defenderá voluntad popular

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano aseguró que tras la jornada electoral no “regatearán” los votos a su favor, pero están preparados para defender política y jurídicamente la voluntad popular.

En conferencia de prensa, el coordinador nacional del partido, Clemente Castañeda, junto con los candidatos a las gubernaturas de Nuevo León, Samuel García, y de Chihuahua, Alfredo “El Caballo” Lozoya, afirmaron que están preparados para conformar “la división del norte naranja” para cerrar el paso a Morena y expulsar al PRI, PAN y PRD de ambos estados.

“Vamos a mandar un mensaje fuerte y claro de que el norte ya despertó y que el 2021 será la aduana del 2024”, afirmó Samuel García, abanderado en Nuevo León.

Puntualizaron que no permitirán que desde el centro sigan tomando decisiones a nombre de los habitantes del norte.

Clemente Castañeda señaló que declinaciones, como la de Graciela Ortiz en Chihuahua a favor de la panista María Eugenia Campos, favorecen a su partido.

Cuestionado sobre si respetarán los resultados de la jornada electoral del 6 de junio, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano declaró que están listos para ganar y para defender la voluntad popular.

No tenemos la menor duda de que las tendencias nos favorecen, que la jornada electoral y el voto de la gente nos va a favorecer y que, en cualquier circunstancia, lo más importante es el respeto a la voluntad popular, haremos todo lo que esté a nuestro alcance, política y jurídicamente para defender el voto de la gente Clemente Castañeda, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

“No somos una expresión que regatea la voluntad popular, al contrario, somos una expresión genuinamente democrática, en donde lo más importante para nosotros es el voto de la gente”, expresó.

Samuel García subrayó que la tarea de Movimiento Ciudadano es que “Morena en Nuevo León no va a poner ni un diputado federal ni un diputado local y haremos nuestro esfuerzo para que no saque ni una alcaldía, porque aquí, en Nuevo León, Morena no es bienvenida”.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Chihuahua, Alfredo “El Caballo” Lozoya, afirmó que es evidente la alianza entre las candidatas de César Duarte y dijo que “vamos con todo por el 2024”.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Luis Donaldo Colosio, candidato a la alcaldía de Monterrey, y Miguel Riggs, abanderado en Chihuahua capital.

