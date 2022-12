Me equivoqué con Lilly Téllez, reconoce AMLO; es su "adversaria más furibunda"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció haberse equivocado al invitar a la senadora Lilly Téllez a formar parte de su proyecto en 2018 y unirse, “como ciudadana”, a las filas de Morena.

En su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador recordó el caso de la legisladora panista, cuando hace 22 años sufrió un ataque armado en la Ciudad de México, que “algunos sostienen” fue un “autoatentado”.

te puede interesar Si me quieren meter a la cárcel cuando termine, ya saben dónde voy a estar, afirma AMLO

Tras rememorar cuando compitió en el año 2000 por la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, y ganar "de panzazo" a Santiago Creel, López Obrador explicó que en las elecciones de 2018 invitó a Téllez porque era una figura pública y garantizaba sumar votos a su campaña.

"Vienen las elecciones del 18 (2018) y le digo a Alfonso Durazo: 'oye si van a invitar gente de la sociedad civil que va a ayudar porque es ciudadana, ¿por qué no invitas a Lilly Téllez?'", comentó.

La propuesta, dijo, sorprendió al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; sin embargo, López Obrador acusó que al triunfar, Téllez se volvió su "adversaria más furibunda", quien "dice que si llega a ser presidenta me va a meter a la cárcel”.

"Yo fui responsable de ello, es que se cometen errores, muchos. No hay quien diga que no comete errores, lo que ocurre es que nos importaba avanzar para transformar” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

López Obrador también se refirió al caso de Germán Martínez Cázares, a quien consideraba "diferente"; sin embargo, admitió que su error fue darle la oportunidad de participar como candidato a senador "y luego yo necesitaba una gente buena para el seguro social y no, igual”, lamentó.

“No solo me he equivocado con ella (Lilly Téllez), es el caso de Germán Martínez, una gente inteligente; abogado, alumno de uno de los fundadores del PAN, Castillo Peraza, así del corte de Calderón, pero ya llegué a la conclusión de que están hechos en serie" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Dijo que a pesar de todo, no debe imperar el desánimo y estos acontecimientos forman parte de la política.

“Esto es parte del noble oficioso de la política, lo importante es no amargarse, no odiar, entender que es la condición humana y que en política suele pasar. No es siempre así, pero suele pasar que los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad, entonces cuando se habla de lealtad hay que ver eso con reserva. Lo mejor es la lealtad al proyecto, a los ideales no a los hombres o a las mujeres porque eso es muy relativo”, reflexionó López Obrador.

CEHR