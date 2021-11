Dejan sin fondos extra a la Comar, institución rebasada por flujo migratorio

En medio de la crisis migratoria por la que atraviesa nuestro país, la Cámara de Diputados autorizó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) solamente un millón de pesos más de los que se asignó al organismo en 2021, es decir 1.6 por ciento.

Con dicho incremento, la Comar dispondrá de 45 millones 667 mil 372 pesos en 2022, respecto a los 44 millones 427 mil 552 de este año, en los que a la fecha se han presentado más de 108 mil solicitudes de refugio, de acuerdo con su titular Andrés Ramírez Silva.

En entrevista con La Razón, Ramírez Silva reconoció que para operar con mayor eficiencia, la Comar había considerado un aumento de 42 millones de pesos en su presupuesto, ya que las más de “100 mil peticiones de refugio registradas este año los han rebasado”.

El funcionario aseguró que no se “pondrán a llorar” por el recurso deficiente que les asignaron en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 para tratar el notable aumento de las solicitudes de refugio que ha registrado México.

“Nosotros estamos para tratar de implementar la Ley sobre Refugiados, Protección complementaria y Asilo Político, lo haremos como siempre con la máxima responsabilidad y convicción, tratando de hacer lo mejor posible, y bueno, pues si no nos dieron, pues no nos dieron. No nos vamos a poner a llorar por eso y vamos a trabajar como siempre con mucha responsabilidad”, destacó

En ese sentido, explicó que en dicha petición, ya estaba considerado el aumento de su presupuesto a 57 millones de pesos, por medio de la fusión de la Comisión de la Frontera Sur de la Secretaría de Gobernación (Segob) con la Comar; sin embargo, precisó que este esquema comenzará a operar el siguiente año.

Además, Ramírez Silva agregó que está confirmado un apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que consiste en la contratación de 230 personas, con un recurso de más de 50 millones de pesos que se concretará en el mes de enero y con lo cual afirmó que se logrará fortalecer la capacidad operativa de la Comar.

El titular de la Comar señaló que en 2019 tuvo 20 millones de pesos y en 2020 aumentó a 47, pero en 2021 el recurso se quedó en 44 millones 427 mil 552 pesos, por ello para el siguiente año operará casi con el mismo presupuesto a pesar que es el de mayor migración en la historia del país.

En entrevista con La Razón, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Rosa María González Azcárraga, confirmó que el aumento sólo fue de un millón de pesos para la Comar, a pesar de sus recomendaciones por ser el año con mayor número de trámites.

“No se le va a dar nada a la Comar, pregúntenle a la Comisión de Presupuesto el porqué, ya que nosotros emitimos una recomendación para aumentar el recurso para que se pudiera apoyar a la dependencia, pero sólo le dieron un millón de pesos, créanlo o no y es el año con más migración”, aseveró.

La legisladora apuntó que el próximo año va a ser muy difícil para la Comar, ya que desconoce de dónde van a sacar recursos para operar, y ahora están esperando la respuesta de la Comisión de Presupuesto para que les explique por qué no les dieron el dinero solicitado.

“Que me digan por qué no dieron más recursos, si todos los partidos estuvimos de acuerdo con el aumento; el millón de pesos es risible y no ayuda en nada para la operación del organismo que buena falta le hace el dinero para sacar todos los trámites pendientes”, comentó. Además mencionó que el mensaje del Gobierno federal es que no les importa el tema migratorio ni sus consecuencias.

Por separado la secretaria de la Comisión, Elvia Yolanda Martínez Cosío, lamentó que no se le dieran suficientes recursos a la Comar, además calificó el hecho como “inaudito”, porque no hay interés del Gobierno federal en el tema.

“Este presupuesto es mínimo y nos quedamos muy cortos en 2022. Nosotros no encontramos ningún aumento de nada, revisamos todo y no encontramos alzas para la Comar, lo que es inaudito”, explicó.

Martínez Cosío mencionó que la Comar deberá operar con recursos que van a dificultar la operación, año en el que tiene miles de solicitudes pendientes. “Los migrantes siguen siendo invisibles y no hay interés; de nada sirve estar en programas internacionales de protección a personas en éxodo, si no se respetan. La Comar está rebasada”, añadió.

Las solicitudes de refugio de migrantes de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica suman de enero a octubre del 2021, 108 mil 195 —que es el año con mayor número de trámites—; el año pasado hubo 41 mil 004; mientras que en 2019, 70 mil 346.

Del total de solicitudes en 2021, sólo se han revisado 31 mil 787 y de ellas, se han resuelto positivas 23 mil 228.