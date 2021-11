Piden ver caso europeo para no caer en la 4a ola

La relajación de medidas sanitarias, el rezago de más de 14 millones de personas que aún no han sido vacunadas contra Covid-19 en México, así como la negación por parte del Gobierno para inmunizar a los menores de 18 años en el país, pueden originar un aumento alto en los contagios del virus, tal como el que vive Europa, advirtieron expertos epidemiólogos.

En entrevista con La Razón, Malaquías López, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, aseguró que la cuarta ola de SARS-CoV-2 que está viviendo Europa, se debe principalmente a que aún no se ha completado el esquema de vacunación de la población adulta y de los menores de edad, así como al relajamiento de las medidas, como dejar de usar cubrebocas y volver a abrir 100 por ciento de los espacios de convivencia, situación de la que México debe aprender, ya que al acercarse el invierno, así como las fiestas decembrinas, se podría experimentar un repunte importante de casos.

“Nosotros deberíamos prepararnos para un posible incremento, acabo de estar en Europa hace 10 días, se abandonó por completo el uso de cubrebocas, están conviviendo sin restricciones, sin límites de ocupación, ese descuido ha influido mucho en el repunte de casos, además de un importante número de personas que aún no están vacunadas, escenario que también tenemos en México”, dijo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, de los 89 millones 484 mil 507 personas mayores de edad, sólo se han vacunado a 75 millones 410 mil 633, esto quiere decir, que es un 84 por ciento de la población.

Al respecto, López Cervantes refirió que el panorama de la vacunación en México es que se está “jugando con fuego” al pensar que hablar de vacunas es un asunto político, pero es un tema de salud.

“Esto no se trata de reclamar a la OMS por las vacunas, se trata de respetar lo que se reconoce en el mundo. En México seguimos con el mito de que con la vacunación de mayores se acaba la pandemia, pero se tiene que avanzar en la inmunización de los menores, porque si no, no lograremos cortar la propagación del virus”, subrayó.

Por separado, Alejandro Macías, infectólogo de la Universidad de Guanajuato, aseveró que una de las lecciones que nuestro país debe aprender a Europa es que no se puede ya llamar una situación resuelta a la pandemia, por lo que se debe seguir vacunando y con medidas sanitarias.

“México ha sido castigado por la variante Delta, por eso aún no se puede decir que ya estamos en una situación de equilibrio, inclusive, cuando se llegue a alcanzar ese balance, podrá haber nuevos brotes estatales y regionales”, explicó.

Macías consideró que el mensaje debe ser que estamos transitando a una situación de más control y convivencia con el virus, pero que no se debe bajar la guardia.

Por su parte, Mauricio Rodríguez, epidemiólogo de la máxima casa de estudios, coincidió en que debe meditarse el panorama que está viviendo Europa con respecto a la ola de casos.

“En Europa relajaron tantito las medidas y empezó de inmediato el alza de contagios, esto podría pasar en México, ya que las personas se sienten invencibles al estar inmunizadas contra Covid, por lo que se van a acercar a las situaciones de riesgo. Deben seguir usando cubrebocas y hay que recordar que la vacuna sólo disminuye el riesgo”, aseguró.