Memoria de los héroes de México se debe recordar: AMLO

En el marco del 102 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó el municipio de Ayoxuxtla en Puebla, donde aseguró que no se debe olvidar la memoria de los personajes que hicieron historia en el país.

“Visitamos con mucha discreción por la pandemia y la veda, Ayoxuxtla, Puebla, donde se firmó el Plan de Ayala que demandaba el derecho de los campesinos a la tierra. Hoy se conmemora un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata, traicionado en 1919”, destacó en sus redes.

En la visita informal y en reunión con campesinos, AMLO dijo que el municipio es un pueblo que no se va a olvidar, ya que con el triunfo de su movimiento, se recordará cada lugar que es histórico para la memoria de los mexicanos.

En esta nueva etapa no es posible que venga un presidente conservador: AMLO

“Quien no sabe de donde viene, no sabe a donde va. Ni modo que un presidente conservador va a venir, pues ya es una etapa nueva ya que este es un lugar histórico ya que aquí se firmó el Plan de Ayala y se debe reconocer a Zapata. Muchos dicen que es un bandido y lo mismo nos pasa con Juárez, pues es el mejor presidente de México, no podemos a olvidar a Carranza, Madero, Hidalgo y Morelos, no podemos”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador dijo que México está lleno de historia, por ello se debe recordar cada pueblo, y es por esto que ya planean una estrategia para que la gente visite los lugares que son parte del recuerdo en el país.