Sarampión rebrota; México emite aviso preventivo de viaje

La Secretaría de Salud (Ssa) emitió un aviso preventivo de viaje ante el repunte de casos y fallecimientos por sarampión en otros países, situación ante la cual expertos e instituciones han llamado a reforzar el esquema ordinario de vacunación.

La alerta, publicada junto a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, señala que el nivel de riesgo es medio, razón por la que se sugiere a la población tomar las precauciones especiales y específicas en caso de viajar hacia otras regiones del mundo.

Sobre la situación global, la dependencia indicó que, a pesar de existir una vacuna segura y efectiva, en los últimos años los casos y defunciones por esta enfermedad se han incrementado.

Apuntó que los países más afectados son Estados Unidos, China, India, Reino Unido, Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Costa de Marfil, Emiratos, Árabes Unidos, entre otros.

Ante la situación, recomendó a la población asegurarse de contar con su esquema de vacunación actualizado.

La vacuna contra esta enfermedad es la SRP (sarampión, rubeóla y parotiditis) y el esquema incluye dos dosis: la primera se aplica a los 12 meses y un refuerzo a los seis años. Además, la dosis SR (sarampión y rubeóla) se indica en personas mayores a 11 años que no hayan recibido a dosis cuando eran bebés.

En caso de estar enfermo o presentar algún síntoma, se recomienda evitar y posponer el viaje. De ya encontrarse fuera del país y sospechar haber contraído la enfermedad, se debe buscar atención médica inmediata, evitar el contacto con otras personas, permanecer en el lugar en el que se hospeda, no visitar lugares públicos y, si debe hacerlo por causa médica, tomar distancia y usar cubrebocas.

Para quienes hayan regresado de viaje se solicita prestar atención a los síntomas desde el primer día y hasta los 18 siguientes al retorno.

En el último reporte de Vigilancia Epidemiológica, con corte al 3 de febrero, no se reportó algún caso de sarampión en el país. No obstante, sí existe el registro de 140 casos de enfermedad febril exantemática —apenas tres más que el año pasado—, que son aquellos informes sobre pacientes que presentaron manchas (ronchas) acompañadas de fiebre, pero en los cuales se descartó que se trate de sarampión.

Enrique Chacón, pediatra y miembro del Comité Mexicano para la Eliminación de Sarampión y Rubéola Congénita, señaló, en entrevista con La Razón, que en el continente hay alrededor de 20 casos y la mayoría son “importados”, es decir, no se produjeron dentro de la región.

Al señalar que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y dadas las bajas tasas de vaunación que no se acercan a la meta del 90 por ciento en México, llamó a la comunidad médica a reportar todos los casos exantemáticos.

En tanto, llamó al Gobierno y a la población a procurar la vacunación. Aclaró que si algún adulto no recibió la dosis o tiene duda al respecto, puede recibir la misma sin problema.

Hace 10 días, la UNAM lanzó un llamado en el mismo sentido, al señalar que las coberturas de vacunación en los últimos 15 años no alcanzaron niveles óptimos, por lo que la población joven no cuenta con la protección suficiente. Por ello exhortó a permanecer alerta ante los síntomas, pues de llegar un caso generaría brotes “de gran magnitud entre las personas no vacunadas”.