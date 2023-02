México, dispuesto a dar asilo y nacionalidad a opositores expulsados por Nicaragua

Al reconocer que no quería tocar el tema porque busca "la reconciliación y la unidad", el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la expulsión de ciudadanos opositores al gobierno de Nicaragua, a quienes México puede recibir e incluso otorgarles la nacionalidad.

"Es posible dialogar", confío López Obrador, ante el panórama político del país centroamericano y la demanda de expresidentes agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), quienes condenaron el silencio de México respecto al destierro de 222 presos políticos, apátridas por el régimen del presidente Daniel Ortega.

El titular el Ejecutivo Federal no condenó abiertamente la represión por el gobierno nicaragüense, pues afirmó que México no se prestaría a una campaña en su contra y que "no es nuestra intención hacer ninguna expresión pública sobre el tema que nos ocupa".

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador leyó una carta que le hizo llegar a su homólogo nicaragüense en diciembre del año pasado, en la que se pronunció ante las "expresiones de malestar" de presos políticos, entre ellos la exguerrillera sandinista Dora María Téllez.

Debido a que el estado de salud de la "Comandante Dos" es delicado, México reiteró su disposición de recibirla "con el único proósito de que reciba la atención médica necesaria y pueda permanecer en nuestro país si así lo solicita y es su voluntad".

"Este planteamiento respónde a razones humanitarias. No nos mueve otro interés más que la hermandad con el pueblo de Nicaragua, nuestra historia común y el compromiso de México de siempre abrir las puertas a quienes lo consideran indispensable para seguridad y protección" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Al finalizar la lectura de la misiva, López Obrador reveló que el canciller Marcelo Ebrard le informó sobre peticiones de ciudadanos nicaragüenses para residir en México.

"La instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos", garantizó el Presidente y aseguró que, además de asilo, podrían otorgarles la nacionalidad mexicana.

Sin embargo, tres meses después el régimen de Daniel Ortega no ha dado respuesta a la carta ni a la solicitu d de rescatar a la señora Téllez, por lo que López Obrador hizo votos para que las cosas se resuelvan por el bien del pueblo de Nicaragua.

