Caso García Luna: ¿Fernandez Noroña tenía razón? Estas fueron las peleas entre el petista y el exsecretario

El veredicto de culpabilidad que emitió el martes el juez Brian Cogan al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, acusado de cinco delitos relacionados con el narcotráfico, alentó reacciones diversas entre los políticos mexicanos.

Particularmente, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña —quien también se perfila como uno de los presidenciables rumbo al 2024— comentó en una rueda de prensa que “tenía razón” en torno a los juicios que, en años anteriores, emitió contra el exsecretario.

Pero, ¿qué fue lo que dijo Fernández Noroña durante el sexenio de Felipe Calderón (2006 – 2012) y por qué sus declaraciones pasaron tanto tiempo desapercibidas?

¿Por qué Fernández Noroña dijo que “tenía razón” sobre García Luna?

Desde 2019, año en que Genaro García Luna fue detenido en Texas, Estados Unidos, en redes sociales se revivieron los debates ocurridos entre 2009 y 2011 entre el ahora diputado petista y el entonces secretario de Seguridad Pública, durante el sexenio de Calderón Hinojosa.

Así, circuló en medios la grabación de la primera comparecencia de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, ocurrida en 2009, cuando Fernández Noroña, en su calidad de diputado por el Distrito 19 del Distrito Federal, lo confrontó con acusaciones de su presunta relación con el narcotráfico.

“García Luna es un asesino. Y se lo estoy diciendo en su cara, así es que no hay ningún acto de cobardía, [lo digo] con elementos, con pruebas y con argumentos”, dijo el diputado en aquel momento, lo cual provocó discusiones en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, en 2010, nuevamente en una comparecencia de García Luna, el diputado Fernández Noroña repitió sus acusaciones en contra del entonces secretario; lo comparó con Arturo “El Negro” Durazo, jefe de la policía del Distrito Federal durante el sexenio de José López Portillo (1976 – 1982), y le dijo: “Tú eres lo más negro que tiene el sexenio de Calderón”.

Después de un diálogo entre ambos, el petista arremetió contra García Luna, a quien insistió en llamar “asesino” y amenazó con denunciar ante la extinta Procuraduría General de la República. Asimismo, sugirió que tanto él como el entonces presidente Felipe Calderón guardaban relación con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Finalmente, durante la comparecencia del exsecretario en 2011, Fernández Noroña atacó una vez más y sugirió los nexos de García Luna con el narcotráfico, ante lo cual el secretario respondió tajantemente: “Rechazo pactar con narcotraficantes”.

¿Qué dijo Fernández Noroña cuando García Luna fue declarado culpable?

En una conferencia de prensa realizada el martes —14 años después de la primera acusación de Noroña contra García Luna—, el petista se pronunció sobre el veredicto de culpabilidad que se emitió contra el exsecretario, y dijo encontrarse satisfecho por el mismo.

“Para mí es una sentencia relevante, de gran satisfacción, porque demuestra que yo hablé con la verdad . […] Siempre tuve que confrontarlo [a García Luna] con toda firmeza los tres años que compareció, y los tres años ratifiqué lo que yo sabía. Yo nunca me habría atrevido a decirle que era un asesino, y nunca me habría atrevido a decirle que era parte de un grupo criminal peligrosísimo si no hubiera tenido la absoluta certeza de que así era”, dijo el diputado.

De la misma forma, celebró que hayan sido autoridades estadounidenses las que manejaron el juicio, pues, dijo, si éste se hubiera desarrollado en México “dirían que es perseguido político [y] que es venganza política”.

Sin embargo, opinó que el proceso no está completo hasta que apunte al expresidente Felipe Calderón: “No van a quedar impunes los crímenes gravísimos que están cometiendo en agravio de la nación y del pueblo de México”.

