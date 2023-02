Genaro García Luna. Senadores del PAN rechazan que veredicto afecte al partido y a Calderón

Luego de que se dio a conocer el veredicto en contra de Genaro García Luna, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, rechazó que esta situación "raspe" a su partido y afecte al expresidente Felipe Calderón al señalar que es algo que sólo trata de una persona.

Ante los medios de comunicación, puntualizó que se tratan de asuntos diferentes, porque el juicio de Genaro García Luna sólo lo involucra a él y lo que están haciendo el partido y sus gobiernos es diferente .

Cuestionado sobre los señalamientos en contra del expresidente Felipe Calderón, Rementería remarcó que pese a que Genaro García Luna formó parte de su administración, no existen razones para involucrarlo.

También rechazó las críticas que realiza sobre el tema el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde sus conferencias mañaneras.

"A ver, a quien están enjuiciando es a una persona distinta, eso no tiene nada que ver y ahí es donde me parece a mí que el Presidente hace muy mal, y se mete en todas las cosas que al final no debe meterse, él es titular del Poder Ejecutivo, uno de los tres poderes de la nación, de México, no tendría por qué andarse metiendo a cosas que pues en realidad no le toca meterse"