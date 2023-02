Enrique Alfaro anuncia que regalará 10 mil boletos para pelea del 'Canelo' Álvarez

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que el gobierno estatal regalará 10 mil boletos a sectores vulnerables para que asistan a la pelea del ídolo mundial del boxeo Saúl 'Canelo' Álvarez, que defenderá sus títulos mundiales en su tierra, en el marco de los festejos de Jalisco, 200 años libre y soberano, en mayo próximo.

El gobernador indicó que se trabajará de la mano del boxeador para definir las reglas de los y las beneficiaras en las que se contemplan niñas y niños con cáncer, diabetes, deportistas de las academias de box y personas que no pueden acceder económicamente a este tipo de espectáculo y puntualizó, el gobierno de Jalisco no participa de forma económica para la organización de este magno evento.

“El gobierno de Jalisco no es el promotor de la pelea, será una empresa privada, es una pelea con promotores privados. Lo que va a hacer el gobierno de Jalisco es definir un número de boletos que queremos poner gratis para la gente que nunca podría ver una pelea del 'Canelo', queremos dar boletos a nuestras academias deportivas, a nuestras academias de box, a las niñas y niños con cáncer, a las niñas y niños con diabetes. Vamos a hacer un programa social porque eso fue lo que acordamos con Saúl, queremos que a la pela vaya gente que no podría ir jamás, por razones económicas, a una pelea del 'Canelo'”, explicó Alfaro Ramírez.

En rueda de prensa, el gobernador informó que podría el gobierno de Jalisco adquirir alrededor de 10 mil boletos en este programa que se realizaría con carácter social, en el que el pugilista ha estado de acuerdo y se estaría por definir de forma conjunta un mecanismo para la distribución de los mismos.

“Lo único que estamos viendo es cuántos boletos puede comprar a precio preferencia el gobierno, para poder hacer un programa de apoyo de carácter social y definir un mecanismo para la entrega de estos boletos que serían de carácter gratuito, yo estimo que podrían ser alrededor de 10 mil personas que vayan de manera gratuita a ver un ídolo tan importante como ‘Canelo’ y que, junto con él, con Saúl, podamos definir el mecanismo de como podamos distribuir estos boletos, pero no hay de parte del Gobierno de Jalisco una participación en la empresa promotora o no estamos nosotros pagando algo para que ‘Canelo’ venga, simple y sencillamente vamos a ver cuántos boletos podemos comprar para dárselos a la gente que no tiene recursos y que quiere ver a un personaje como es Saúl aquí en su casa”, añadió.

Enrique Alfaro ratificó que el gobierno no organiza este evento ni ejercerá recursos para que el campeón mundial peleé en su tierra, son sus promotoras quienes se encargarán de la organización y pago de estos eventos.

Añadió, que a raíz de pelear en México Saúl Álvarez estuvo dispuesto a sacrificar una parte económica, pero está entusiasmado de regresar a su estado y su gente, en lo que se estará por definir en los próximos días qué estadio de futbol si el Jalisco o el Akron será el lugar indicado.

La pelea se contempla sea para mayo y los detalles del evento, fecha, lugar y contrincante se darán a conocer por Saúl 'Canelo' Álvarez y su promotora, en lo que será un evento a nivel mundial del mayor pugilista mexicano oriundo de Juanacatlán, Jalisco.

