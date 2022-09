México llega a punto más bajo de la pandemia: SSA; AMLO dice que "hay que seguir pendientes"

A más de dos años del inicio de la pandemia de COVID-19, los indicadores han llegado a su punto más bajo en el país.

Así lo dio a conocer el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, quien este martes se encargó de dar cuenta sobre el escenario que atraviesa México en el control de esta enfermedad.

El funcionario puntualizó que ya suman 11 semanas de descenso continuo y parte de ello es que en la última semana, hasta el 24 de septiembre, se sumaron únicamente 616 nuevos casos confirmados.

De igual forma, puntualizó que la semana previa, del 11 al 17 de septiembre, se registraron dos defunciones diarias en promedio, mientras que en la última la media llegó a cero.

En cuanto al esquema de vacunación, el avance para todas las edades se registra en 82 por ciento; de 91 por ciento en mayores de 18 años; de 64 por ciento en adolescentes, y de 49 por ciento en niños de cinco a 11 años.

Ante la proximidad del periodo invernal, también fue anunciado el inicio de la jornada de vacunación contra influenza la cual arrancará el próximo 3 de octubre y concluirá el 31 de marzo.

López Ridaura puntualizó que la meta nacional es de 33 millones 682 mil 400 vacunas, de las cuales diez millones ya han sido distribuidas a todas las entidades federativas y se repartirán seis millones más en los próximos días.

Ante el anuncio del nivel más bajo de la pandemia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque ya se va de salida, no se puede bajar la guardia.

“Ya estamos saliendo pero no podemos descuidarnos, decir ya pasó todo. Hay que seguir pendientes. Lo más importante es que ya ha disminuido el número de personas que pierden la vida por COVID-19… Más que decir ‘ya se terminó la pandemia’ es decir que está disminuyendo el contagio, la gravedad. Vamos a esperar porque como dicen los médicos, no va a desaparecer, pero ya no va a tener el efecto de pandemia que tuvo”, dijo.

En su intervención recordó que el mecanismo Covax aún adeuda vacunas contra COVID-19 al país; agradeció el apoyo médico y de insumos que enviaron otros países a México.

