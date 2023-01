Va por México presume unidad de cara a comicios en Edomex y Coahuila

Los líderes de la alianza Va por México aseguran que se mantienen unidos de cara a los próximos comicios; sin embargo, las diferencias en su interior persisten a causa del acuerdo al que llegaron únicamente PAN y PRI para repartirse el proceso de designación de candidatos.

Mediante redes sociales, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, compartió una fotografía de los tres líderes de la alianza y demás integrantes de la misma, juntos al acudir al Cuarto Informe de Actividades del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.

¡Buen domingo a todos! Hoy estoy en Yucatán, presente en el Cuarto Informe de Gobierno de @MauVila. Sin duda el trabajo y los buenos resultados se reflejan en el desarrollo de la ciudadanía yucateca. pic.twitter.com/h15Cr1GVCw — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 15, 2023

El momento también fue compartido por el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, quién dijo: "La Coalición #VaPorMéxico está más firme que nunca, a pesar de los intentos del gobierno por dividirnos, hoy permanecemos unidos en nuestras diferencias" , dijo.

La Coalición #VaPorMéxico está más firme que nunca, a pesar de los intentos del gobierno por dividirnos, hoy permanecemos unidos en nuestras diferencias porque lo más importante es #México🇲🇽. #SomosPRD☀️ pic.twitter.com/bttUs35zOP — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) January 15, 2023

El líder nacional del partido, Jesús Zambrano, coincidió en que la coalición tiene la confianza en ganar las elecciones que se avecinan y hasta manifestó que el gobernador Vila Dosal ha comenzado a “figurar de manera significativa” para ser uno de los probables candidatos, de forma que “ya trascendió la política local”.

En este contexto, Zambrano Grijalva expuso en entrevista que el proceso para elegir a la o al abanderado de Va por México debe ser mediante un proceso democrático, organizado por la sociedad civil y no por un solo partido político.

Subrayó que el acuerdo que da al PRI las riendas para conducir el proceso de designación en el Estado de México y Coahuila, y al PAN en la Ciudad de México y la Presidencia de la República no fue un acuerdo de la alianza, sino sólo de estos dos partidos.

“No es una decisión de la coalición, de la que el PRD forma parte, y nosotros -insisto y subrayo- no queremos, no estamos por que una decisión tan importante para la vida del país, en un momento tan relevante y tan riesgoso para la convivencia democrática, que una decisión de la selección, particularmente, de la candidatura presidencial sea resultado de un reparto de cuotas ni de un arreglo, cómo entre las cúpulas partidistas. Tiene que darse un proceso democrático organizado por la sociedad civil… La ruta hacia el 2024 apenas comienza, apenas se ha abierto, no está nada concluido ni nada decidido y lo vamos a ver en los próximos meses”, manifestó.

En tanto, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, hizo hincapié en el acuerdo hecho con el tricolor y reiteró que será su partido el que “sigue” la ruta al 2024.

Durante el mismo evento, cantó nuevamente a Mauricio Vila como una de las figuras que podría abanderar la competencia por la titularidad del Poder Ejecutivo Federal en 2024.

Aseguró que el trabajo del gobernador los hace sentir “orgullosos” porque “lo ha hecho bien y es una de las banderas principales que tenemos en Acción Nacional para todo México, para decirles que nosotros sí sabemos, que nosotros sí podemos, que nosotros sí tenemos con quiénes”.

