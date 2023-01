Elecciones Edomex: Arremete Delfina Gómez en contra de la alianza Va por México

La precandidata de la alianza de Morena, PT y Partido Verde, Delfina Gómez, arremetió en contra de la alianza Va por México, porque dijo que sólo se unieron para “seguir robando” .

En el segundo día de actividades de su precampaña, en Nezahualcóyotl, acompañada por la plana mayor del guinda y de los partidos aliados, cuestionó los motivos por los que se juntaron el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza para juntar en la contienda por el Estado de México.

Aseveró que sólo se juntaron para seguir repartiéndose privilegios y seguir robando, pero dijo que en los comicios del próximo 4 de junio los mexiquenses les darán una lección.

Delfina Gómez aseguró que durante la precampaña recorrerá todos los municipios del Estado de México.

Explicó que no sólo será una precampaña de templete, sino que buscará conocer las necesidades de todos los sectores de la población .

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en los comicios de este año acabarán con el PRI.

"Se va a extinguir el PRInosaurio en el Estado de México porque va a caer el meteorito de Morena, del PT, del Partido Verde, de Unidos y de Fuerza Turquesa. Miren, si ya lo hicimos en una ocasión en el 2017, tenemos que volver a hacerlo en el 2023, no se nos olvida que a la maestra Delfina le robaron la elección hace seis años, ya habíamos ganado. Así que ahora vamos a trabajar el doble, pero no hay mal que por bien no venga"