México quiere que cese la guerra en Gaza y no toma partido por nadie, responde AMLO a Israel

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno quiere que cesen las hostilidades en la Franja de Gaza y se alcance un acuerdo de paz, no tomar partido por Israel o el grupo Hamas, luego del reclamo israelita a la petición de México a la Corte Penal Internacional para investigar posibles crímenes en Palestina.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO señaló que la postura mexicana es que la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) decrete un alto al fuego, debido a los más de 20 mil muertos que acumula el conflicto desde el pasado 7 de octubre de 2023.

“Lo que queremos es la paz, vamos a estar por la paz. No tomábamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante, ni por Israel o los palestinos, este grupo Hamas, no tenemos nosotros partido”, precisó.

Agregó que “lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida, no queremos eso; no queremos la irracionalidad de la guerra y la política se inventó para evitar la guerra, entre otras cosas.

“Entonces todo lo que podamos hacer para ayudar al diálogo, a la paz, en este lamentable enfrentamiento o como se le llame, pero lo que está en el fondo, lo que debe preocuparnos a todos, es que se estén perdiendo vidas y no podemos ser insensibles”, expuso.

López Obrador dejó claro que no se trata de condenar a nadie, sino buscar cómo parar esa guerra inhumana, cruel, eso es lo que México plantea porque se puede”.

En la víspera, el Gobierno mexicano junto a Chile envió una remisión a la Corte Penal Internacional para que “investigue la probable comisión de crímenes de su competencia” en Palestina ante la agudización del conflicto en Gaza.

“La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte”, anunció el jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El gobernante mexicano pidió a las Naciones Unidas que actúe para lograr un cese al fuego en el conflicto Israel-Hamas, con el objetivo de darle espacio a la diplomacia.

“Ojalá y Naciones Unidas actúe, para eso está el Consejo de Seguridad de la ONU, que debe de reunirse con un solo propósito, un tema en la agenda: Aprobar un cese al fuego, aún cuando se trate de una tregua pero que se declare un cese al fuego por un tiempo en tanto actúa la diplomacia.

“Que se le haga espacio a los diplomáticos y que participen todos los que pueden ayudar a conseguir la paz, hay muchos dirigentes mundiales con autoridad moral, verdaderos humanistas, gente justa, verdaderos jueces como el papa Francisco y otros”, estableció.

Por último, Andrés Manuel López Obrador refirió que lo primero es que el Consejo de Seguridad de la ONU declare el cese a los bombardeos.

“Esa es mi postura, y que se pongan los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre todo los que tienen derecho a veto, los cinco, que se pongan a la altura de las circunstancias y que demuestren que por encima de todo está el respeto a los derechos humanos, que demuestren con hechos, ya basta de discursos, de palabras, de demagogia, esa es nuestra postura”, puntualizó.

