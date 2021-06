COVID-19: México sí va a tener tercera ola de contagios, pero no se sabe de qué dimensión: Expertos

Virólogos e infectólogos aseguraron que en México sí se va a producir una tercera ola de contagios por COVID-19, aunque aclararon que solo falta conocer la intensidad del brote.

Durante el Foro TecSalud organizado por el Tecnológico de Monterrey, el infectólogo Alejandro Macías aseguró que el rebrote puede ser menor ya que muchas personas ya son inmunes y la gente que se va a enfermar es joven, con menos riesgo.

“Espero que sea de menos intensidad, pero pienso que será menor ya que mucha gente ya tiene inmunidad y porque los que se van a enfermar van a ser gente joven que se podrá recuperar más rápido”, explicó.

te puede interesar Repunte en casos de COVID-19 en Sonora no es alarmante: AMLO

El experto dijo que la mitigación sigue yendo de la mano de que muchos no se infecten, pero de tratar más rápido a la gente y recuperar el valor de la oxigenación, se salvará a más población, debido a que muchos médicos solo ponen medicamentos antes de tratar con oxígeno a los pacientes. “Si tú ves un paciente desde muy temprano con falta de oxígeno, dale un tanque de oxígeno y si no responde se intuba, ese es el proceso y no darle desaxametasona”, detalló.

Por su parte, Francisco Moreno, director de Medicina Interna y del Programa COVID-19 en el Centro Médico ABC, señaló que en noviembre se vio una cuneta por el aumento de casos por el virus, pero la gente no hizo caso, no se respetaron las medidas sanitarias y las actividades se reaperturaron sin orden.

“Vimos una cuneta, se hicieron fiestas no se respetaron las medidas sanitarias, pero si habrá un repunte, pero no sabemos de qué magnitud, además de que el sistema sanitario ya está fatigado y con pocos recursos”, sostuvo.

te puede interesar COVID-19: Inicia vacunación de personas de 40 a 49 años en Azcapotzalco

El especialista dijo que el sistema de salud ya está fatigado, harto y cansado, con pocos insumos, “tenemos una reconversión hospitalaria que comienza a ceder”.

Nuevas variantes de COVID-19

Los virólogos coincidieron en que una vez que se termine el periodo de vacunación se seguirán viendo contagios, sobre todo de los que no se aplicaron la dosis y de personas con comorbilidades.

Alejandro Macías, dijo que la inmunidad es duradera pero ahora el problema es conocer si las nuevas variantes son resistentes a las vacunas, porque a pesar de que el virus no cambia tan rápido como la influenza, ya comienzan a presentar varias.

Van para arriba, sobre todo la variante Alfa, Gama y ahora muy preocupante la Delta que es la peor de todas. Es una variante que ha desarrollado mutaciones que no solo ha permitido variantes, sino resistir más y eso seguramente va a suceder en México Alejandro Macías, infectólogo

El experto dijo que las vacunas no son cien por ciento eficaces, pero aseguró que es necesario entender que cuando se vacuna a millones de personas hay riesgos. “De un millón de personas, 10 por ciento que se enferme, son cien mil personas, y si de ellas se pone grave solo el 1 por ciento, son mil personas; pero si fallece otro 1 por ciento son diez, pero es lo que debemos entender porque las vacunas dan protección, pero de cada millón una o dos personas pueden tener problemas.

Guillermo Torre, rector de TecSalud y vicepresidente de Investigación del Tec de Monterrey destacó que a lo largo de la pandemia hemos aprendido diversas cosas del contagio, por ello es necesario estar repitiendo a la gente que respete las medidas, “porque solo así se puede enfrentar el problema, ya que las medidas funcionan pero la gente debe entenderlo de manera permanente”, explicó.

Además, dijo que los tapetes sanitarios no deben colocarse ya que solo “pasean” el virus y no funcionan, aunque si lo hace el cubrebocas y el lavado de manos constante.

LRL