Repunte en casos de COVID-19 en Sonora no es alarmante: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que el repunte en el caso de contagiados por el COVID-19 en Sonora, donde murieron seis adultos que ya habían recibido el esquema completo de vacunación, no es alarmante.

“Hoy mismo la Secretaría de Salud va a informar, pero no es un asunto grave, esto no me lo habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia, acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó, es mínimo, o sea, prácticamente inexistente”, señaló el AMLO.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, el 23 de junio de 2021. Foto: Cuartoscuro.

Expuso que todos los días recibe un informe por parte del subsecretario Hugo López Gatell, en el cual se detalla estado por estado y en el caso de Sonora rechazó que tenga que haya una relación entre los fallecidos y el repunte de la pandemia.

“En el caso de Sonora hay un repunte de contagios, pero vamos a decir, no alarmante y no se refleja en el número de fallecidos, pero no por la vacuna que hayan fallecido o que aun teniendo la vacuna hayan fallecido”, detalló López Obrador.

AMLO señaló que también en el caso del regreso a clases se produjeron casos, pero son mínimos y tampoco representan casos graves.

“Es lo mismo con el regreso a clases, son mínimos los casos que se han presentado. Se pueden estar alarmando con eso, pero no, afortunadamente, no es significativo, no es ni el uno por ciento, es 0.001 por ciento, aquí en la Ciudad creo que fueron 8 casos para toda la Ciudad de México”, manifestó el Presidente de México.

Ante este tipo de información, que de acuerdo con el Presidente es falsa o trata de crear confusión, anunció que cada semana habrá un especialista que hablará sobre “las mentiras de la semana, será como un quién es quién en las mentiras de las semana para combatir las falsas noticias”.

ntb