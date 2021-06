Sonora reporta seis fallecidos de COVID-19 con esquema de vacunación completo

El secretario Estatal de Salud, Enrique Clausen, informó que en Sonora se registraron seis fallecimientos de personas con el esquema completo de vacunación contra COVID-19.

Clausen agregó que hubo 24 fallecimientos por COVID-19 en personas con una dosis aplicada, por lo que afirmó que "ninguna vacuna te otorga inmunidad total, el nivel de protección es enorme, pero no del 100%".

Aseguró que el número de muertes en personas vacunadas es "infinitamente menor" en comparación de las personas que no estaban protegidas contra el virus.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía de Sonora para vacunarse, además de extremar las medidas sanitarias, entre las que destacó usar el cubrebocas y "cuidarnos de los aerosoles en lugares no ventilados".

También recordó que actualmente hay cuatro municipios en Sonora que regresaron a semáforo naranja.

Te pido por favor que no te canses, que no te rindas, que no te enojes porque por más que no quieras el virus se encuentra con nosotros