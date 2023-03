Miente AMLO sobre realidad de violencia en el país, considera Observatorio Nacional Ciudadano

El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas criticó la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador tras descalificar el informe sobre derechos humanos que presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues aseguró que miente sobre la realidad que ocurre en México.

“El Presidente no puede descalificar un informe que exhibe la realidad que todos los mexicanos vivimos, que el Estado está siendo violento en contra de sus ciudadanos, abandona a las víctimas y que incumple su labor de proteger los derechos de cada uno de nosotros”, destacó.

A través de un videomensaje en sus redes, detalló que el Ejecutivo se atreve a decir que ya no se violan derechos humanos y masacres, cuando tan solo hace pocos días se asesinó a cinco jóvenes por una mala actuación.

“Si esa no es una masacre, no sé qué es, si eso no es una masacre no sé qué es. El Presidente miente y hace mal en mentir, traiciona a los mexicanos y hace mal en traicionar, particularmente porque dijo que el día que alguien lo demostrara se iría, este es un ejemplo completo”, destacó.

El experto en seguridad explicó que en un contexto de violación sistemática de los derechos de las personas, de corrupción, de impunidad, y en máximos históricos de violencia, el Presidente descalifica un informe que exhibe de cuerpo completo lo mal que está el país en materia de seguridad. “En tan solo dos meses y medio han muerto en nuestro país más de cinco mil personas, muchas de ellas a manos de la delincuencia organizada y otros a manos del mismo Estado”, aseveró.

Este miércoles Andrés Manuel López Obrador descalificó el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos y consideró que sus conclusiones son “politiquería”. Dicho reporte detalla que en las conferencias matutinas se descredita a periodistas, además que las Fuerzas Armadas han incurrido en homicidios, desapariciones y tortura.

Informe de DH de EU una radiografía de lo que pasa en México: PAN

La secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, aseguró que el informe sobre derechos humanos de Estados Unidos es una radiografía completa de la violencia que ocurre en México, por lo que no debería enfurecer al Presidente Andrés Manuel López Obrador sino darse cuenta de la situación que prevalece en torno a la inseguridad.

“Hemos estado advirtiendo del gran retroceso que hay en materia de derechos humanos, el incremento de la violencia, la amenaza en contra de la libertad de expresión, la grave situación de los migrantes en nuestro país, los actos de corrupción del círculo cercano del presidente, el abuso de autoridad de parte de las fuerzas de seguridad y entre muchas otras cosas que las elecciones intermedias en 2021 han sido las más violentas de la historia reciente con la libre participación del crimen organizado”. destacó.

Señaló que el informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos que se encuentra dividido en siete secciones y engloba la grave situación en la que se encuentra México; además, aclaró que aunque la realidad no le guste al Presidente, lo cierto es que aborda el contexto con datos del mismo gobierno y de organizaciones tales como Amnistía Internacional.

“Debería haber menos politiquería y menos mentiras desde el gobierno y mucho más trabajo para reducir y mitigar lo que está plasmado en el documento”, aseveró.

Gómez del Campo sostuvo que para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, este informe debe ser relevante, ya que refleja la importancia que tienen los derechos humanos en la estrategia de seguridad nacional estadunidense, mientras que en México hay un fuerte retroceso en materia de derechos humanos, sobre todo por el incremento de la violencia, la amenaza en contra de la libertad de expresión, la grave situación de los migrantes, los actos de corrupción del círculo cercano del presidente y el abuso de autoridad de parte de las fuerzas de seguridad.

“El informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos que se encuentra dividido en siete secciones engloba la grave situación en la que se encuentra México, y aunque esta realidad no le guste al presidente lo cierto es que aborda el contexto con datos del mismo gobierno y de organizaciones tales como Amnistía Internacional”, señaló.

Detalló que una de las faltas en la libertad de expresión es el segmento de “quien es quien en las mentiras” que es abordado en las conferencias matutinas y que representa una violación directa a los derechos humanos, aparte, dijo que en el reporte de Estados Unidos se confirma que las elecciones de 2021 fueron las más violentas en la historia reciente.

Agregó que el informe engloba el respeto a la integridad de la persona, el respeto de las libertades civiles, la libertad para participar en los procesos políticos, la corrupción y la falta de transparencia en el gobierno, la discriminación y abusos sociales y los derechos de los trabajadores.