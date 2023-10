Mier acusa a Piña de usar a los trabajadores del PJ

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y autor de la iniciativa que se votará esta semana para extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), Ignacio Mier Velazco, retó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a demostrar que tal proyecto afectará los derechos laborales de los empleados y que no es para sostener “sus privilegios”.

El también aspirante a candidato de Morena para gobernar Puebla acusó a la titular del PJ, la ministra Norma Lucía Piña Hernández de “utilizar como instrumento a los trabajadores”, lo cual calificó como una “mala estrategia”.

En una rueda de prensa ofrecida ayer por la mañana, el legislador insistió en que es falso que habrá un impacto a más de 55 mil trabajadores del PJF, pues acusó que de los 13 que propone acabar, seis están destinados exclusivamente a compensaciones extraordinarias para los ministros de la Corte.

“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman seis mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”, dijo.

También exigió a los magistrados y jueces de circuito que le digan “la verdad” a los más de 55 mil trabajadores si alguno de los fideicomisos por más de nueve mil millones de pesos se vinculan a sus derechos laborales adquiridos, pues aseguró que éstos sólo son para 382 magistrados.

“Y lo voy a decir claramente, sin mencionar nombres, yo me reuní con ellos, magistrados y magistradas, y les dije: le parece a usted justo, porque me dijeron que la pensión de un magistrado en el ISSSTE es de 26 mil pesos, cuando la de un maestro es de tres mil a cuatro mil pesos, pero como estaban acostumbrados, les daban una compensación de 90 mil pesos adicionales con cargo a ese fondo… Yo le dije si le parecía justo y me dijo que no, dos de ellas”, dijo.

Mier Velazco aseveró haber conversado con líderes sindicales tras lo cual apuntó que, contrario a los más de nueve mil millones de pesos para 382 magistrados, el fideicomiso que sí es de los 55 mil trabajadores del PJ sólo tiene 69 millones.

“Son excesos (...) es gasto ofensivo para el pueblo de México, porque por otro lado el Presupuesto es de 84 mil millones de pesos y eso se va a tocar, ahí vienen incluidos, en el capítulo mil sus sueldos, que están amparados por más de 400 mil pesos y no los podemos tocar”, señaló.

El diputado Hamlet García Almaguer afirmó que en cuanto al reajuste que buscarían al presupuesto aún no hay un plan concreto desde Morena, pues ahora están concentrados en lo que viene para los fideicomisos.

Refirió que mientras tanto ya analizan partidas que les han llamado la atención, como el presupuesto para jardines interiores del PJ, utensilios de cocina, entre otras.

Sobre las movilizaciones llevadas a cabo en instalaciones del PJ en diversos puntos del país contra la extinción de los fideicomisos, dijo que son muestra del derecho a la protesta por las que luchó la izquierda y ahora se respeta.

Este proyecto hoy será llevado a votación ante el pleno de la Cámara baja, donde Morena y partidos aliados tienen los votos para aprobarlo; de concretarlo, se remitirá al Senado para su ratificación.