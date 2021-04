Migración ilegal de mexicanos a EU alcanza máximos en último mes

Este 2021 se perfila como el de mayor éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos desde 2017, pues tan sólo en los primeros seis meses del actual año fiscal (de octubre de 2020 a marzo de 2021) suman 277 mil 759 connacionales detenidos en el vecino país, cifra que es 112 por ciento mayor al mismo periodo de 2020, cuando se contabilizaron 131 mil 060.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) marzo también es el mes en el que se registró el mayor récord en la llegada de paisanos a Estados Unidos, con 62 mil 325. Según las estadísticas del CBP, en los últimos cuatro años no se habían detenido a tantos mexicanos.

Sobre este fenómeno, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, alertó que factores como la violencia están impulsando un mayor desplazamiento hacia el país del norte.

“La violencia homicida y las amenazas de grupos del crimen organizado fueron los principales argumentos aceptados por Estados Unidos para la concesión de cuatro mil 361 visas de asilo en el último año”, dijo a La Razón.

La activista agregó que la curva hacia arriba en la detención de mexicanos aumentó a cerca de 40 mil desde mediados del 2020, casi el triple de lo que se vio en los últimos años.

“De continuar con esta tendencia, 2021 sería el año de mayor flujo en la última década”, señaló.

Cifras del CBP reflejan que en diciembre hubo un ligero descenso en las llegadas de mexicanos a EU, pero en enero tomó ímpetu y no ha bajado.

El director de Movimiento Mesoamericano, Gabriel Romero, aseguró que los mexicanos aprovecharon el llamado de Joe Biden para cruzar y buscar una regularización en Estados Unidos; sin embargo, advirtió que el número va a seguir en aumento en los siguientes meses, ya que la ola o éxodo en el país ya es muy fuerte por la falta de una oportunidad en sus estados.

“Si hay mucho tráfico de personas a Estados Unidos y los mexicanos son otro grupo que se encuentra en movimiento; las causas son las mismas que en Centroamérica y la migración puede aumentar todavía, ya que la situación no se arregla en las entidades”, dijo a este diario.

Ana Sainz, directora de Sin Fronteras, comentó que se ha visto un aumento en la presencia de mexicanos en Estados Unidos, principalmente por la brecha salarial que hay con México.

“Eso se vuelve atractivo por la posibilidad económica de tener un mejor desarrollo y futuro de las familias, y el segundo factor es que son desplazados por inseguridad y otras razones económicas”, explicó la activista.

Añadió que en la nación americana se percibe que hay un discurso promigrante con Joe Biden, en comparación con la administración anterior, aunque no se traduzca en un cambio de políticas, “ésos son los principales factores por los que los mexicanos están migrando a ese país”.

Además, México ya se posicionó a la cabeza en las detenciones en aquella nación, ya que de los 172 mil 331 indocumentados que ingresaron en marzo a Estados Unidos, 36 por ciento son connacionales. Con ello, deja abajo a Honduras, que reporta 25 por ciento de los detenidos (44 mil 247).

Lo anterior da indicadores preocupantes, ya que Honduras tuvo un pico importante en mayo de 2019, cuando arribaron a la frontera 42 mil 720 indocumentados, a consecuencia de varias caravanas migrantes.

En la lista le sigue Guatemala, con 33 mil 866 (19.6 por ciento), y El Salvador, con nueve mil 391 (5.44 por ciento).

DESTACA COLABORACIÓN BILATERAL

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el apoyo que el Gobierno federal está dando a los migrantes, a través de acciones para combatir el hambre y la pobreza. En ese sentido, destacó la conversación que sostuvo la víspera con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Detalló que existe el compromiso de regularizar a 10 millones de migrantes mexicanos, así como acelerar la política de desarrollo.

“Hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala, y tratamos el tema de la migración y hay una actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México, y diría que también hacia los migrantes. Se está buscando que sea una migración ordenada, segura”, expresó.

En conferencia de prensa, sostuvo que su objetivo es que la migración sea opcional: “una preocupación de nosotros es que debemos de proteger a los migrantes en el sur del país, porque hay más riesgo en el norte, no queremos que suceda lo que ocurrió en San Fernando. Estamos viendo todo lo que se relaciona con migración. Todo lo que podamos hacer por nuestros paisanos lo vamos a hacer, que no sean abandonados, que no sean discriminados”.