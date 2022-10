Monreal acusa guerra sucia de parte de Layda Sansores

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, enfiló ahora su embestida en contra de su compañero de partido, el senador morenista Ricardo Monreal, con quien entró en confrontación tras haber anunciado que hablaría de él en su programa Martes del Jaguar.

El sábado, la mandataria le “recomendó” al legislador estar atento a su programa semanal, en el que ella ha dado a conocer múltiples audios y conversaciones polémicas que involucran al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Ayer, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, le respondió a la mandataria y ratificó su opinión de que la sucesión presidencial anticipada ha generado confrontación dentro de Morena, pero enfatizó que no se va a “rajar”.

Advirtió que el anuncio que hizo Sansores San Román, de abordar en el Martes del Jaguar un tema que presuntamente lo aludiría, forma parte del inicio de una “guerra sucia” que podría llevar al movimiento a un camino sin retorno.

Sin embargo, ayer también, la mandataria de Campeche dio marcha atrás al anunciar que Monreal Ávila ya no sería tema en la siguiente emisión del Martes del Jaguar, como lo había advertido.

Nosotros vamos a resistir. Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar y todo espionaje ilegal lo vamos a denunciar con firmeza y contundencia

Ricardo Monreal

Coordinador de Morena en el Senado

No obstante su retractación, horas después volvió a recular y, luego de las declaraciones del legislador, la gobernadora publicó en Twitter: “siempre sí Monreal”.

Y expuso sus razones: “A pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. Por eso… siempre sí, este #MartesDelJaguar, Ricardo Monreal, y responderemos a sus acusaciones”.

Y es que, antes del último mensaje de Layda Sansores, el líder de Morena en el Senado había señalado que “la campaña anticipada que se inició desde hace 16 meses está generando estos desencuentros internos. El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno”, se quejó el legislador.

“Siempre consideré que el anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial nos iba a generar este tipo de desencuentros y este tipo de confrontación, que puede ser el inicio de la ruptura del movimiento y poner en riesgo el triunfo en el 2024”, expresó, ante medios de comunicación.

Recordó que en el pasado fue espiado por ser opositor, pero dijo que el espionaje nunca lo habían hecho desde “mi propio partido; es inaceptable, inverosímil, que nos estemos destruyendo al interior, pero eso es parte de esa campaña anticipada”.

No obstante, confió en que prevalezca la prudencia entre los miembros de Morena, porque dijo que, si no, va a comenzar un proceso de ruptura al interior del partido, pero enfatizó que no se va a bajar de la contienda por la candidatura presidencial.

“Nosotros vamos a resistir. Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar y todo espionaje ilegal lo vamos a denunciar con firmeza y contundencia. Yo espero que la prudencia prevalezca porque, si no es así, se va a iniciar un proceso de ruptura al interior y los únicos responsables son quienes están impulsando esta campaña sucia de desprestigio y descalificación contra un aspirante. No tengo ningún temor, no le tengo miedo a nada ni a nadie, sé dónde estoy ubicado, no le tengo miedo ni al miedo mismo, sólo le tengo temor a Dios”, enfatizó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado remarcó que va a luchar por un país sin odio ni rencores, por lo que a pesar del “piso disparejo”, seguirá en la lucha para suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Al interior de Morena voy a luchar por suceder al presidente López Obrador, a pesar de que el piso esté tan disparejo y a pesar de que se estén gastando cantidades millonarias en bots, en redes, en espectaculares, en lonas, en mantas, que ya de por sí están violando la Constitución y la ley con campañas anticipadas y difusión de programas con fines personalísimos y que la Constitución y la ley lo prohíben y pueden poner en riesgo su registro a los que aspiren”, aseveró.

Minutos después de lo dicho por Monreal Ávila, la mandataria Sansores San Román había desistido de hablar sobre él.

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que, también, bajaremos el anuncio publicado anteriormente”, escribió la gobernadora en su cuenta de Twitter.