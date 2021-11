Monreal: quien se adelante para buscar la candidatura de Morena, “está apresurado o apresurada”

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que aquel aspirante a la candidatura presidencial por la Cuarta Transformación que se adelante a promocionarse en este momento “está muy apresurado o apresurada”.

Ante los medios de comunicación, expresó que coincide con las declaraciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum respecto a que, junto con Marcelo Ebrard y él, no tienen diferencias y sostienen una buena relación, de respeto y bien intencionada.

Lo que queremos y pretendemos es que continúe el proceso de transformación de la vida de democrática del país, que continúe el proceso de transición política, que está inacabada, y que continúe esta profunda transformación que está viviendo México en su cambio de régimen, no tenemos diferencias entre nosotros y hay una relación de respeto tanto con Marcelo Ebrard, con Claudia Sheinbaum, y queremos lo mejor para el país Ricardo Monreal

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado subrayó que los tres aspirantes comparten el proyecto de la Cuarta Transformación, no ambiciones personales o vulgares.

“No perseguimos ninguna ambición personal o incluso vulgar, todos queremos que México se conduzca por el sendero del progreso y que avance su clima de libertades, de democracia y progreso. Entonces tiene razón la jefa de gobierno, entre nosotros hay amistad, hay respeto e identificación de ideales, hay identidad”, remarcó.

El político zacatecano subrayó que lo importante en este proceso interno es garantizar que se profundice el proceso de transformación que iniciaron en 2018, pero reiteró que la sucesión se está dando de manera adelantada.

“Yo no ando distraído porque estoy aquí, no intento quitarle o robarle espacios a mi trabajo y no me voy a distraer, pero el partido seguramente fijará pronto las reglas, está muy a destiempo, yo incluso escribí un artículo sobre la desenfrenada sucesión y lo más correcto es esperar a que la convocatoria surja, que será hacia septiembre del 2023, en dos años, tiene razón en decir si no está muy apresurada, yo diría contundentemente, sí, el que se meta a promocionarse en este momento está apresurado o apresurada”, declaró.

Cuestionado respecto a si en 2024 estará en la boleta por Morena o por otro partido, puntualizó: “Sí, lo digo yo, va a ser por Morena, se los aseguro, o es por Morena o es con Morena”.

