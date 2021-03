Evitar confrontaciones durante el periodo de campañas electorales, pide Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado a evitar que la confrontación política por las próximas elecciones provoque divisiones.

“No debemos de enfrascarnos en liquidarnos o en lapidarnos o de intentar aniquilarnos, simplemente es una disputa electoral que debe ser pacífica, y que debe decidir en las urnas quién gana y quién pierde y todos los demás asumir con responsabilidad el resultado final”, demandó el senador por Morena.

La Semana Santa, previa al inicio de las campañas de la elección más grande de nuestra historia, nos permite reflexionar entre continuar con la transformación o regresar al viejo régimen. Esperamos campañas pacíficas, comicios limpios y respeto a la voluntad popular. pic.twitter.com/hWFblmAmSn — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 31, 2021

En un mensaje en sus redes sociales, Monreal reconoció que el próximo proceso electoral será el más competido de la historia y por ello la contienda será ríspida, “una elección de enfrentamiento ideológico y de confrontación partidista, pero lo más importante es que decidamos si queremos continuar para consolidar el proceso de cambio de régimen, para poder profundizar el cambio de las instituciones o bien permitimos que se retorne al viejo régimen”.

Ricardo Monreal reiteró que está en disputa "un proyecto de nación y un estilo diferente de hacer política", por lo que invitó a la población a reflexionar y hagan su mejor elección frente a las urnas.

El senador por Zacatecas demandó al Instituto Nacional Electoral (INE) que actué como un árbitro imparcial de la contienda.

“Ojalá que tengamos un INE que no sea cómplice que no actúen con parcialidad que no actúe con una conducta cargada llena de facciosidad o llena de parcialidad en contra de 1 de los participantes en la contienda que es morena.”

Finalmente, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado deseo que esta Semana Santa sirva para la reflexión de la ciudadanía.