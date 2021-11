Claudia Sheinbaum asegura que no necesita establecer "pactos" con Ebrard ni Monreal

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay necesidad de establecer "pactos" con el canciller Marcelo Ebrard o con el senador Ricardo Monreal, ya que los tres "están de acuerdo en el apoyo a la Cuarta Transformación" y se llevan "muy bien".

"Son compañeros del proyecto y con todos tenemos relación, en el Senado de la República, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y como lo comenté: para nosotros la continuidad de la Cuarta Transformación es lo fundamental", aseguró, tras ser cuestionada acerca de si ha mantenido comunicación con los dos funcionarios de la administración actual, y quienes están en la esfera pública como posibles candidatos de Morena para las elecciones federales del 2024.

La mandataria capitalina resaltó que mantiene relación con ellos, porque son "compañeros del proyecto", y sostuvo que cada uno está enfocado en apoyar a la llamada 4T y en cumplir las responsabilidades que cada uno tiene en sus distintas áreas.

"No se requiere, no necesitamos establecer pactos. Todos estamos de acuerdo en el apoyo a la Cuarta Transformación y en eso estamos todos y todas", respondió, a la pregunta de si se requiere hacer un "pacto de no agresión ni fuego amigo" con los funcionarios.